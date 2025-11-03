Salvador ganha nova linha de ônibus nesta terça-feira

Ônibus vão passar em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Barbalho, sentido Estação da Lapa. - Foto: Divulgação Secom PMS

Uma nova linha de ônibus noturna começará a operar a partir desta terça-feira, 4, em Salvador. O coletivo da linha 0152-01 (Barbalho - Lapa/Garcia) passará em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Barbalho, sentido Estação da Lapa.

A nova linha, que funcionará em três horários noturnos - 20h55, 22h10 e 22h30 -, beneficiará estudantes, professores e servidores que utilizam o transporte público na região. A implementação do novo itinerário é resultado direto das discussões realizadas durante a audiência pública “A situação do transporte e segurança nas imediações do IFBA”, promovida pela Câmara Municipal de Salvador em parceria com o campus, em 16 de junho deste ano.

Durante o evento, demandas da comunidade acadêmica foram apresentadas e debatidas, resultando na criação da linha noturna. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço será operado com micro-ônibus e continuará funcionando durante o recesso acadêmico, sempre que houver demanda.