TRANSPORTE PÚBLICO

Salvador ganha nova linha de ônibus nesta terça-feira

Novo itinerário vai funcionar em três horários noturnos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/11/2025 - 23:59 h | Atualizada em 04/11/2025 - 6:34
Ônibus vão passar em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Barbalho, sentido Estação da Lapa.
Ônibus vão passar em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Barbalho, sentido Estação da Lapa.

Uma nova linha de ônibus noturna começará a operar a partir desta terça-feira, 4, em Salvador. O coletivo da linha 0152-01 (Barbalho - Lapa/Garcia) passará em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Barbalho, sentido Estação da Lapa.

A nova linha, que funcionará em três horários noturnos - 20h55, 22h10 e 22h30 -, beneficiará estudantes, professores e servidores que utilizam o transporte público na região. A implementação do novo itinerário é resultado direto das discussões realizadas durante a audiência pública “A situação do transporte e segurança nas imediações do IFBA”, promovida pela Câmara Municipal de Salvador em parceria com o campus, em 16 de junho deste ano.

Durante o evento, demandas da comunidade acadêmica foram apresentadas e debatidas, resultando na criação da linha noturna. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço será operado com micro-ônibus e continuará funcionando durante o recesso acadêmico, sempre que houver demanda.

