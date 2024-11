Rota Segura: Subsecretário do SSP diz que outros alvos 'estão na mira' - Foto: Alberto Maraux / SSP

Realizada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 31, a Operação Rota Segura foi delaflagrada contra integrantes da facção Comando Vermelho (CV) no complexo Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), seis elementos foram alcançados durante a missão. Do grupo capturado, dois morreram durante confronto com a polícia.

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 31, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, o subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira contou mais detalhes sobre a ação policial.

"Eles eram pessoas foragidas da justiça, integrantes de facções que já possuíam mandados prévios por envolvimento com homicídios. Como eu falei, dali eram gerados ordens de ataques agudos a diversos homicídios, assim como também por envolvimento com o tráfico de drogas", detalhou ao Grupo A TARDE.

Segundo Marcel, dois dos alvos resistiram às forças policiais e tentaram confrontar os agentes, porém, não resistiram aos ferimentos. Além disso, uma pessoa que não estava entre os investigados foi capturada em flagrante, com materiais ilegais.

"No decorrer da operação, tivemos uma prisão em flagrante de pessoa que não era alvo, mas com ela foi identificado também porte de arma, assim como droga. Outros dois traficantes, alvos da operação, confrontaram com as equipes, não atenderam as ordens da equipe, decidiram confrontar e acabaram sendo atingidos no curso dessa operação", disse.

Marcel de Oliveira, subsecretário da Segurança Pública | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Outros dois criminosos tinham mandados de prisão por homicídio e tráfico. Um deles tentou fugir e se esconder na casa de parentes, mas foi alcançado pelas autoridades e se entregou. Além disso, uma dupla foi flagrada com armas e drogas, sendo presos em seguida.

O subsecretário destacou que outros alvos estão na mira dos policiais e podem ser alcançados nas próximas horas. "Existem sempre alvos pendentes de cumprimento, então continuaremos atentos, seja com as forças destacadas pela 'Operação Rota Segura'. Se necessário for com a identificação, a gente tem o número 181 para recepcionar denúncias da população de uma forma anônima. Vale lembrar que qualquer denúncia também é bem-vinda e será tratada com toda a diligência para que a gente possa alcançar as pessoas que têm mandado de prisão em aberto ou aquelas que vivem suas vidas em constante estado de flagrância", finalizou.

*Repórter do Portal MASSA!