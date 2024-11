Rua fica interditada após carro derrubar poste em Itapuã

Poste ficou escorado por fios de alta tensão - Foto: Divulgação / Transalvador

A Rua Luís Eduardo Magalhães no bairro de Itapuã precisou ser interditada na manhã desta quarta-feira, 13, após um motorista bater um carro e derrubar um poste na via.

Segundo informações da TV Bahia, o acidente aconteceu durante a madrugada. Conforme a emissora, o condutor tinha trabalhado durante a noite e, cansado, cochilou ao volante.

Equipes da Transalvador estão no local bloqueando o tráfego de veículos. A Coelba foi acionada e funcionários da empresa estão fazendo a retirada do poste, que não foi ao chão porque ficou escorado por fios de alta tensão. A via vai ficar interditada até a conclusão do serviço.

Como alternativa, motoristas podem seguir pela Av. Paralela e acessar o KM-17 pela Av. Dorival Caymmi.