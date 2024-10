SAC garante serviço exclusivo para crianças e adolescentes em Salvador

O atendimento será pela manhã, através de agendamento prévio - Foto: Divulgação

Crianças e adolescentes de até 17 anos, podem obter a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de forma gratuita em um ambiente lúdico, preparado para recebê-los. A ação faz parte do Projeto Pequeno Cidadão, que acontece neste sábado, 19, nos 15 postos SAC da capital e Região Metropolitana (RMS). O atendimento será pela manhã, através de agendamento prévio.

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (https://www.ba.gov.br/administracao/) e o site do SAC (www.sac.ba.gov.br).