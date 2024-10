Festival de cinema segue com exibições de filmes gratuitas no MAM

Cineminha B oferece filmes de graça no MAM - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

O Cineminha B, que é um festival de cinema infantojuvenil, continua com uma programação intensa até a próxima sexta-feira, 18. Danilo Stael, diretor do evento, confirmou que as sessões ocorrem às 14h, 16h e 18h, com exibições de filmes, palestras, bate-papo e oficinas.

Leia Mais:

>>> Mostra de cinema e livro trazem produções indígenas à Bahia

>>> Personagem amado da DC é confirmado em filme do Superman; saiba qual

>>> Salvador recebe nova atração da Netflix; saiba mais

Ao Portal A TARDE, o diretor explicou que o Cineminha B está em sua sexta edição: "O Festival tem exibição de filmes, tanto de ficção quanto ação, especialmente programada e preparada para o público infantojuvenil. Também tem ações de formação, palestras, bate-papo e oficinas, que ainda possuem as inscrições abertas".

"A experiência com o Cineminha B tem sido ótima. Os primeiros dias foram com programações para o público infantil, enquanto nesta quinta e sexta-feira são para o público jovem. Os primeiros dias foram sensacionais, com crianças que nunca tinham tido experiência em salas de cinema", ressaltou Stael.

Ele ainda destacou que o Cineminha B tem a oportunidade de ser um espaço alternativo de exibição de filmes, onde oferece ao público filmes produzidos em todo o país, inclusive de Salvador, que não entram no circuito comercial.

Uma das participantes do evento nesta quarta-feira, 16, a escritora Ana Fátima demonstrou animação com o evento: "Adorei a experiência, participei assistindo com eles ao filme. Eu pude também mergulhar na minha infância em busca de aprender a ler essas histórias e depois criar as nossas próprias histórias. Foi tudo muito inspirador".

As inscrições para as oficinas estão disponíveis no site do Cineminha B.

- Acessibilidade para Audiovisual



Facilitador: Eurides Nascimento

Data: 17/10/2024

Horário: 14h às 18h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 4 horas

- Interpretação para Audiovisual para Iniciantes

Facilitadora: Nane Sacramento

Data: 16 e 17/10/2024

Horário: 14h às 17h

Local: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Salvador/BA

Carga Horária: 6 horas (divididas em 2 dias)

- Desenho para Iniciantes

Facilitadora: Evelyn Bellas

Data: 18/10/2024

Horário: 14h às 17h

Local: MAM, Salvador/BA

Carga Horária: 3 horas

FESTIVAL CINEMINHA B

Data: 15 a 18 de outubro

Horário: 14h às 18h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Salvador/BA

Entrada: Gratuita

Site: www.cineminhab.com.br