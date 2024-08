Saiba como está jovem que teve braço amputado após acidente em parque

CASO DO PARQUE

Andrei Peroba sofreu o acidente em um dos brinquedos no Parque de Diversões - Foto: João Grassi | Portal Massa!

A noite do dia 15 de fevereiro ficou marcada para sempre na memória do jovem Andrei Peroba, de 20 anos. Na ocasião, durante um momento de lazer, ele teve o braço atingido devido a queda de um brinquedo do tipo pêndulo.

A situação ocorreu em um parque de diversões que estava instalado no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Em busca de respostas sobre a situação do parque no dia da tragédia, a família tem nos advogados Antônio Jorge e Bruno Moura a busca por justiça.

Após cerca de seis meses, o Grupo A TARDE apurou que a defesa da vítima deu andamento ao processo sobre a denúncia contra os proprietários do parque.

As novidades referentes ao caso deverão ser divulgadas em uma coletiva de imprensa. A data do evento, no entanto, ainda não foi definida.

Relembre o caso

Andrei estava ao lado da irmã, de 17 anos, e da prima, de 9. Durante uma brincadeira, um dos braços dele ficou preso nas ferragens do “Intoxx”, uma das atrações mais procuradas pelo público.

Devido ao fato, a vítima ficou com uma fratura exposta e teve que ser levada às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE). O jovem teve o braço amputado e ficou mais de um mês internado.