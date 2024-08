Saiba tudo sobre Templo Religioso inaugurado na Paralela

- Foto: Divulgação

Está aberta a visitação do Templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Avenida Luís Viana Filho ou Avenida Paralela. A cerimônia de abertura para o público geral está agendada para a próxima quinta-feira (22), das 17h às 21h, e promete atrair cerca de 50 mil visitantes.

O templo não será sempre aberto a todos, pois sediará as cerimônias em que apenas os membros podem frequentar, após o período de visitação pública. Esta é a oportunidade para a comunidade que aguardava curiosa há 3 anos por essa construção arquitetônica. O espaço sagrado vai ficar com as portas abertas para não membros até o dia 7 de setembro.

Em construção desde agosto de 2021, o Templo de Salvador é o 11º da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil, destacando-se como um importante ponto de adoração e encontro para os membros da congregação na Bahia.

O templo não apenas atende à demanda crescente da comunidade local, mas também representa a expansão dessa igreja no Brasil, que conta com outros 12 templos em construção ou anunciados em diversas cidades. Durante a primeira fase de visitação, que começou ontem (19), o templo recebeu representantes do poder público, empresários, líderes religiosos e a imprensa.

A partir do dia 22, a visitação se abrirá para toda a população de segunda a sábado - incluindo feriados - das 9h às 21h, permitindo que os visitantes conheçam as principais áreas do templo, como o batistério, a sala celestial, a sala das noivas e os jardins.

No tour é notável o design do templo, não apenas pela sua imponente presença, mas também pela sua arquitetura inspirada no estilo colonial português, assim como a mobília interna confeccionada com características da época por artesãos brasileiros, sendo uma homenagem à história de Salvador.

O edifício, revestido em granito Branco Ceará, destaca-se por suas janelas com vitrais que representam a flor do Mandacaru, simbolizando a resiliência da região. Com uma torre centralizada a 121 metros de altura, o templo captura a atenção de quem passa pela Avenida Paralela.

Os primeiros missionários da Igreja e do Evangelho de Jesus Cristo na Bahia iniciaram suas atividades em Salvador há 46 anos, tendo sua primeira capela no Cabula em 1988 e hoje contam com 50 mil membros na Bahia.

Élder Ulisses Soares, membro do Quórum dos Doze Apóstolos da Igreja, destaca a importância do templo para a comunidade, sendo o único na Bahia e facilitando a participação desses fiéis que tinham que viajar para Recife, São Paulo ou Brasília para congregar.

“Para os membros da igreja, este templo representa um espaço sagrado onde poderão realizar ordenanças essenciais para a sua adoração. Para a comunidade, é uma oportunidade de conhecer mais sobre nossos ritos e valores”, afirmou Soares. Ele também mencionou um diferencial que é a cerimônia de batismo póstumo realizado no batistério por meio da representação do falecido por uma pessoa amada.

Para o futuro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias planeja sua expansão: “Estamos comprometidos em continuar a expandir e a construir mais templos à medida que nossa comunidade cresce”, disse Soares.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre