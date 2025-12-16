Menu
HOME > SALVADOR
Aeroporto de Salvador
OPERAÇÃO INÉDITA

Salvador a Buenos Aires: companhia aérea começa a operar na capital baiana

Aeroporto de Salvador se tornará a principal porta de entrada do estado

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/12/2025 - 11:55 h | Atualizada em 16/12/2025 - 12:51

O Salvador Bahia Airport, membro da rede VINCI Airports, celebra a expansão em sua malha aérea internacional. A partir desta quarta-feira, 17, o termial inicia a operação inédita da Flybondi, a companhia aérea argentina de modelo ultra low cost (modelo de custo ultrabaixo).

O novo serviço oferecerá um voo direto e regular entre Salvador e Buenos Aires. A estreia da rota ocorre em um momento estratégico para a capital baiana, coincidindo com a alta temporada de verão, período em que o aeroporto prevê um recorde na oferta de assentos e no fluxo de turistas internacionais.

Com a operação, o aeroporto de Salvador se tornará a principal porta de entrada do estado.

O voo inaugural, marcado para as 9h desta quarta-feira, contará com a presença da imprensa, autoridades e executivos do setor aéreo, incluindo Mauricio Bacelar, Secretário do Turismo do Estado da Bahia, e Julio Ribas, Ceo da VINCI Airports no Brasil.

Conheça a Flybondi

A companhia aérea Flybondi iniciou suas operações em 2018 e rapidamente se consolidou no mercado, sendo a segunda maior companhia aérea da Argentina em número de passageiros transportados em voos domésticos.

A Flybondi opera com aeronaves Boeing 737-800 NG (Next Generation) com capacidade para 189 passageiros.

Ultra low cost, a Flybondi oferece preço inicial da passagem muito baixo, mas quase todos os serviços adicionais (como bagagem de mão, bagagem despachada, escolha de assento e até mesmo comida/bebida a bordo) são cobrados à parte.

No Brasil, a Flybondi oferece voos saindo de Buenos Aires para Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Florianópolis (FLN), Maceió (MCZ). Existem ainda outras rotas sazonais durante a alta temporada de verão.

