Salvador amplia vacina da gripe para toda a população nesta segunda

Salvador amplia, a partir desta segunda-feira, 1º, a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população com idade a partir dos seis meses. A ação é uma medida de enfrentamento ao aumento sazonal das síndromes respiratórias e ampliação da proteção coletiva da população.

A ampliação foi pactuada entre o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e o município, diante do cenário epidemiológico atual, das baixas coberturas vacinais e da necessidade de ampliar a proteção da população.

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Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, a decisão ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em diversas regiões do país, especialmente entre crianças, e integra um conjunto de ações já adotadas pelo município para fortalecimento da resposta assistencial e preventiva da rede municipal de saúde.

A ampliação do acesso à vacina ocorre logo após a realização do Dia D de vacinação, promovido no sábado, 30, e reforça a estratégia da SMS para ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamento dos quadros respiratórios e minimizar a pressão sobre os serviços de urgência e emergência neste período do ano.

Onde se vacinar

A população poderá buscar a imunização em uma das 162 unidades de saúde de Salvador, além da sala e do Centro de Vacinação do Salvador Shopping e do posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Proximidade dos festejos juninos

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, chamou atenção para a proximidade dos festejos juninos, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas, encontros familiares e eventos coletivos.

“Estamos às vésperas de um período de grande movimentação social, com viagens, festas e reencontros. A vacina é uma ferramenta de proteção individual, mas também coletiva. Quem se vacina ajuda a reduzir a circulação dos vírus respiratórios e protege quem está mais vulnerável. É uma atitude simples, segura e que pode evitar complicações, internações e até óbitos”, disse o secretário.

Público de maior vulnerabilidade

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades continuam sendo públicos de maior vulnerabilidade para complicações decorrentes da gripe e devem buscar a imunização o quanto antes.

No ato da imunização deve ser apresentado documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação.