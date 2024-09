Salvador: clientes do metrô poderão comprar passagens via Qr Code

A novidade visa atender tanto os residentes quanto os turistas que utilizam o metrô - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

A CCR Metrô Bahia, em parceria com o Banco do Brasil, lançou uma nova opção de recarga para o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas: o QR Code Bilhete Unitário. Correntistas do BB podem usar o aplicativo para comprar passagens do metrô sem precisar de um cartão físico, acessando a opção "Serviços – Recarga – Cartão de Transporte e QR Code".

A iniciativa tem como objetivo aprimorar a experiência do usuário com pagamentos digitais e simplificar a compra de créditos de transporte por meio de QR Code.



“O QR Code Bilhete Unitário é uma inovação que facilitará o dia a dia dos nossos passageiros, especialmente os turistas que utilizam o metrô de forma pontual. Esta parceria com o Banco do Brasil demonstra nosso compromisso em proporcionar soluções práticas e modernas para os nossos clientes,” destacou o Coordenador de Arrecadação da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel.