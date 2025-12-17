Salvador: Conheça a rota gastronômica de Natal com menus a partir de R$ 20

Restaurante no Pelourinho - Foto: Divulgação

O Natal em Salvador ganhou um sabor especial este ano. Até o dia 25 de dezembro, moradores e turistas podem explorar a rota ‘Minha Ceia no Centro Histórico’, um circuito gastronômico que reúne 17 bares e restaurantes emblemáticos da Rua Chile, Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo.

Com menus exclusivos que reinterpretam os clássicos das festas de fim de ano, o projeto busca democratizar a alta gastronomia. As opções de pratos variam entre R$ 20 e R$ 149, contemplando desde criações contemporâneas e regionais até alternativas veganas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Experiência completa: além da iluminação natalina

A iniciativa integra a programação oficial do Natal na capital baiana. Segundo Ângelo Magalhães, responsável pelo Natal Salvador, o objetivo é oferecer uma experiência sensorial completa, unindo o visual ao paladar.

A curadoria técnica do circuito ficou a cargo da Chef Jacqueline Bispo Bonfim, que orientou a construção coletiva dos cardápios para refletir o brilho da época com o afeto da culinária local.

Onde comer: destaques da rota

Abaixo, selecionamos algumas das opções disponíveis no circuito para diferentes gostos e bolsos:

Allê Varanda (Santo Antônio): Serve o Baccalà del Veneto, com lascas de bacalhau confitadas sobre polenta cremosa por R$ 85 .

Serve o Baccalà del Veneto, com lascas de bacalhau confitadas sobre polenta cremosa por . Maria Mata Mouro (Pelourinho): Oferece uma experiência completa com entrada, costela suína com risoto de alho-poró e sobremesa por R$ 99,90 .

Oferece uma experiência completa com entrada, costela suína com risoto de alho-poró e sobremesa por . Rango Vegan (Santo Antônio): Apostando na culinária consciente, traz o risoto de limão siciliano com medalhão vegano por R$ 48 .

Apostando na culinária consciente, traz o risoto de limão siciliano com medalhão vegano por . Boteco do Pelourinho: Apresenta um clássico fricassê de frango com arroz à grega e taça de vinho por R$ 89,90 .

Apresenta um clássico fricassê de frango com arroz à grega e taça de vinho por . Pelo Bistrô (Pelourinho): Para quem busca sofisticação, o Bœuf Bourguignon de Angus com purê de abóbora trufada sai por R$ 149 .

Para quem busca sofisticação, o Bœuf Bourguignon de Angus com purê de abóbora trufada sai por . Chocolates Marrom Marfim (Pelourinho): A opção mais acessível da rota é uma Salada Natalina refrescante por R$ 20 .

Movimentação e turismo

A estratégia tem surtido efeito: empresários locais relatam um aumento no fluxo de soteropolitanos que voltaram a frequentar o Centro Histórico. José Iglesias Garcia, do Cuco Bistrô, destaca que a ação ajuda a "desmistificar a ideia de que o Pelourinho é um lugar apenas para turistas".

Para visitantes de fora, como o casal carioca Arthur e Letícia Lima, a rota é o atrativo final: "A ideia de unir Natal e tempero baiano parece deliciosa. Vamos buscar esses restaurantes", afirmam.