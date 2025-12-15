7 filmes novos de Natal imperdíveis para assistir agora no streaming

Esses filmes são ideais para quem busca boas histórias para curtir com a família no clima natalino - Foto: Divulgação

Com a chegada das festas de fim de ano, as plataformas de streaming prepararam diversas novidades e lançamentos para deixar o clima natalino ainda mais especial. Se você está em busca de novos títulos para curtir durante as comemorações, uma seleção de filmes fresquinhos pode ser a pedida ideal.

Comédias, dramas e romance, todos com aquele toque mágico de Natal, são perfeitos para maratonar ou assistir em boa companhia.

Este ano, as opções para se envolver no espírito natalino são muitas, e o melhor é que há algo para todos os gostos. Filmes leves para descontração, com tramas envolventes e, claro, o coração cheio de emoção.

Desde histórias de amor até aventuras cômicas, é possível encontrar a atmosfera festiva que combina com cada tipo de público.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 7 ótimas opções para aproveitar essa época, seja sozinho ou acompanhado, em frente à TV ou em maratona no streaming.

7 filmes de Natal para ver hoje nos principais serviços de streaming

Borbulhas de Amor

Onde assistir: Netflix

Sydney Price (Minka Kelly) é uma executiva norte-americana ambiciosa que recebe a oportunidade de comandar a tradicional casa de champagne francesa Château Cassell. Ao chegar à França em pleno clima natalino, ela se depara com uma cidade iluminada e envolvente, que contrasta com sua rotina acelerada e a convida, mesmo que brevemente, a desacelerar.

Durante uma festa de fim de ano, Sydney conhece Henri Cassell (Tom Wozniczka) e uma conexão imediata surge entre os dois. O envolvimento, no entanto, se complica quando ela descobre que Henri é filho do fundador da empresa que deseja adquirir, colocando-a diante de um dilema entre a ambição profissional e um romance inesperado embalado pelo espírito do Natal.

Um. Natal. Surreal

Onde assistir: Prime Video

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é o pilar de uma família caótica e a grande responsável por manter vivas as tradições natalinas, cuidando de cada detalhe com perfeccionismo e dedicação. Para ela, o Natal é sinônimo de união, controle e afeto, construído a partir de rituais cuidadosamente planejados.

Neste ano, porém, tudo foge do script quando Claire é esquecida em casa após organizar um passeio especial. Decidida a romper com a rotina, ela pega a estrada para participar de um reality show que elegerá a Melhor Mãe Natalina do país. Enquanto a família tenta encontrá-la, Claire embarca em uma jornada de autodescoberta, aprendendo que a magia do Natal também pode existir fora do controle, e dentro dela mesma.

Um Natal Ex-Especial

Onde assistir: Netflix

Kate (Alicia Silverstone) é uma recém-divorciada que deseja viver um último Natal perfeito em família antes de vender a casa onde construiu tantas memórias. Determinada a preservar o clima nostálgico das festas, ela vê seus planos ruírem quando o ex-marido Everett (Oliver Hudson) surge inesperadamente acompanhado de sua nova namorada, jovem, bem-sucedida e cheia de autoconfiança.

Em meio a esse reencontro desconfortável, sentimentos mal resolvidos vêm à tona e novas possibilidades de amor começam a surgir, transformando o que seria um Natal calmo e impecável em uma jornada emocional sobre recomeços, despedidas e a redefinição do que significa família.



Feliz Assalto!

Onde assistir: Netflix

Dois trabalhadores azarados têm seus caminhos cruzados após serem explorados pelo mesmo empresário arrogante. Sophia é uma vendedora esperta, cansada de se dividir entre dois empregos para sobreviver, enquanto Nick é um faz-tudo atrapalhado que nunca foi pago pelo serviço prestado na loja onde ela trabalha.

Sem alternativas, eles se unem durante as festas de fim de ano para colocar em prática um plano arriscado: roubar a mais famosa loja de departamentos de Londres, onde o dono Sterling guarda uma grande quantia em dinheiro. Entre disfarces e imprevistos, segredos vêm à tona e uma conexão inesperada surge, ameaçando tanto o sucesso do golpe quanto o relacionamento que começa a nascer entre os dois.

O Segredo do Papai Noel

Onde assistir: Netflix

Taylor é uma mãe solteira determinada a encontrar um emprego para conseguir pagar as aulas de ski da filha. Quando o resort onde a menina treina precisa urgentemente de alguém para se fantasiar de Papai Noel durante a temporada de Natal, ela decide apostar em uma ideia ousada e assumir o disfarce do bom velhinho.

Entre situações hilárias e desafios inesperados, Taylor passa a trabalhar ao lado de Matthew e descobre que, no lugar menos provável, pode surgir uma nova chance para o amor. Dividida entre as exigências do papel natalino e as dificuldades da vida real, ela precisará provar que está pronta para encarar essa missão, e talvez reacender o espírito do Natal ao seu redor.

Operação Natal

Onde assistir: Prime Video

Após um sequestro chocante que abala o Polo Norte, o comandante da Força-Tarefa ELF, Callum Drift (Dwayne Johnson), é obrigado a unir forças com o mais famoso caçador de recompensas do mundo, Jack O’Malley (Chris Evans).

A missão é urgente: resgatar ninguém menos que o Papai Noel, cuja ausência ameaça colocar em risco o Natal de crianças e adultos ao redor do planeta. Em uma corrida contra o tempo, a dupla improvável enfrenta perigos, pistas inesperadas e situações caóticas para recuperar o bom velhinho antes que seja tarde demais.

Um Natal Bem Jonas Brothers

Onde assistir: Disney+

Um Natal Bem Jonas Brothers acompanha Kevin, Joe e Nick Jonas em uma corrida contra o tempo para voltar a Nova York e passar o Natal com a família. Após concluírem compromissos profissionais em Londres, o trio se depara com uma sucessão de imprevistos que ameaça arruinar os planos para a noite mais especial do ano.

Entre atrasos, confusões e encontros inesperados, os irmãos embarcam em uma aventura musical leve e divertida, embalada por canções inéditas e participações especiais de celebridades. Com muito humor e espírito natalino, o filme celebra laços familiares, amizade e a magia de estar junto no Natal.

