Série aclamada se torna a mais assistida da história em streaming
Produção elogiada pela crítica estreou esse ano e bateu recorde histórico
Por Beatriz Santos
A série Pluribus, do Apple TV+, se tornou a produção mais assistida da história da plataforma. O anúncio foi feito pelo próprio serviço de streaming em uma publicação nas redes sociais oficiais, confirmando o sucesso da obra, que estreou em 7 de novembro de 2025 e segue com episódios inéditos até 26 de dezembro.
A produção conta com nove episódios e teve seus dois primeiros capítulos lançados na estreia, com novos episódios disponibilizados semanalmente, sempre às sextas-feiras.
O desempenho expressivo aconteceu antes mesmo do encerramento da temporada, reforçando a forte adesão do público, impulsionada também pela aclamação da crítica, que garantiu à série 98% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Um dos principais fatores por trás do sucesso é o nome de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul, que assina a série. Reconhecido por projetos autorais e narrativas densas, o roteirista carrega uma confiança quase automática do público.
Do outro lado, Rhea Seehorn, que interpreta a protagonista Carol Sturka, chega cercada de expectativa após seu trabalho amplamente elogiado em Better Call Saul, consolidando uma base de fãs extremamente fiel.
Além de Seehorn, o elenco inclui Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, com participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte. A união entre criador e protagonista já havia despertado grande interesse antes mesmo da estreia, o que ajudou a impulsionar a audiência inicial.
No centro da narrativa está a ideia de um “vírus” que transforma a humanidade em uma espécie de consciência coletiva, dissolvendo a individualidade. Embora situada na ficção científica, a série dialoga diretamente com temas contemporâneos como inteligência artificial generativa, algoritmos que moldam comportamentos, padronização da vida moderna e a perda da privacidade, convertendo essas inquietações em drama e mistério.
A trama acompanha a pessoa considerada a mais infeliz do mundo, responsável por salvar o planeta de uma felicidade forçada. Em um cenário dominado por uma onda artificial de positividade, a escritora Carol Sturka faz parte de um pequeno grupo de indivíduos imunes ao fenômeno.
Conhecidos como “Outros”, eles se recusam a integrar essa nova ordem mundial, marcada por uma alegria homogênea e sem conflitos.
Com uma abordagem estranha, filosófica e provocadora, a série se destaca por não tentar agradar a todos.
Sua estética hipnótica e sua recusa a fórmulas fáceis ajudaram a preencher uma lacuna deixada por anos de produções semelhantes, reboots e narrativas pouco arriscadas, explicando por que a produção rapidamente se transformou em um fenômeno histórico no streaming.
