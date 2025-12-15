IMPERDÍVEL!
A série de suspense viciante da Netflix para maratonar em uma noite
Mistério envolvendo desaparecimentos prende o público do início ao fim
Por Beatriz Santos
A minissérie O Cuco de Cristal dominou durante semanas o TOP 10 da Netflix e se consolidou como uma das produções mais comentadas do momento entre os fãs de suspense. Com poucos episódios e ritmo acelerado, a série espanhola tem sido apontada como a escolha ideal para quem busca uma maratona curta, mas cheia de tensão e reviravoltas.
A produção aposta em uma atmosfera inquietante para conduzir uma narrativa marcada por desaparecimentos enigmáticos em uma pequena região da Espanha.
Conforme os episódios avançam, segredos antigos começam a vir à tona, revelando conexões entre um passado sombrio e o presente turbulento vivido pelos personagens. O suspense psicológico se mistura ao drama, criando um jogo de pistas que mantém o espectador atento até o desfecho.
No centro da história está Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que passou recentemente por um transplante de coração. Em busca de respostas, ela decide visitar a cidade natal do doador e se depara com um local isolado, marcado por tragédias não resolvidas e pelo misterioso desaparecimento de um bebê em um parque da região.
À medida que Clara se aprofunda na rotina da comunidade, ela passa a ter contato com relatos ocultos e histórias que atravessam gerações.
O mistério envolvendo o sumiço da criança parece estar diretamente ligado ao passado do doador, levantando a inquietante possibilidade de que o coração que agora pulsa em seu peito carregue memórias e segredos enterrados há décadas.
Com uma narrativa densa, clima constante de ameaça e revelações progressivas, O Cuco de Cristal reforça o apelo das produções espanholas de suspense e explica por que a série se tornou um dos maiores destaques recentes da Netflix.
