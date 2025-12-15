Batman: Parte 2: saiba qual pode ser o papel de Scarlett Johansson

Sequência faz parte da chamada Saga de Crime do Batman - Foto: Reprodução | Redes sociais

Rumores recentes apontam que Scarlett Johansson pode integrar o elenco de Batman: Parte 2, novo capítulo da saga dirigida por Matt Reeves. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Jeff Sneider, a atriz estaria cotada para interpretar Gilda Gold, personagem ligada diretamente ao arco de Harvey Dent, o vilão Duas-caras,na história.

Segundo o insider, Gilda é apresentada como a esposa discreta de Dent, mas acaba sendo revelada como uma assassina em série, o que indica que a produção também estaria à procura de um ator para viver o próprio personagem. Até o momento, não há confirmação oficial por parte do estúdio.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sequência faz parte da chamada Saga de Crime do Batman, universo isolado protagonizado por Robert Pattinson como um Bruce Wayne jovem, ainda em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas.

Esse núcleo pertence ao selo Elseworlds, como define James Gunn, CEO do DC Studios, reunindo histórias que não integram o novo universo principal da DC, que terá outro Batman em The Brave and the Bold.



Lançado em 2022, o primeiro filme arrecadou cerca de US$ 772 milhões mundialmente. Desde então, a continuação passou por atrasos, especialmente devido ao tempo levado por Reeves e Mattson Tomlin para finalizar o roteiro. Com o texto agora concluído, o longa entrou em pré-produção, com filmagens previstas para começar em abril.

Além de Pattinson, retornam ao elenco Colin Farrell como Pinguim, Jeffrey Wright como o Comissário Gordon e Andy Serkis como Alfred. Ainda não foram revelados detalhes sobre a trama nem quem será o vilão central da Parte 2.

A estreia de Batman: Parte 2 está marcada para outubro de 2027.