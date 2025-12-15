Cristiano Ronaldo em Velozes Furiosos? Vin Diesel finalmente revela a verdade

Vin Diesel falou sobre a possibilidade nas redes sociais - Foto: Divulgação

O próximo ‘Velozes e Furiosos’ pode contar com um nome de peso do futebol mundial: o jogador português Cristiano Ronaldo. Esse, aparentemente, é um dos motivos pelos quais, apesar dos muitos atrasos e problemas enfrentados pela produção do próximo filme, o astro Vin Diesel parece estar bem otimista.

O ator posou ao lado de CR7 em uma publicação nas redes sociais e falou sobre a possibilidade de uma aparição do craque no novo filme.

“Todo mundo perguntou se ele estaria na mitologia de Velozes e Furiosos... Tenho que dizer, ele é um amigo de verdade. Escrevemos um papel para ele”, escreveu Diesel na legenda da publicação, dando a entender que o atleta deve, sim, aparecer no próximo filme da franquia.

Confira a publicação abaixo:

O que já se sabe sobre Velozes e Furiosos 10: Parte 2

Vin Diesel afirmou, em junho, que traria o Brian de Paul Walker de volta para o último filme. Walker morreu em 2013, durante as filmagens do sétimo capítulo, que se tornou a maior bilheteria da série em 2015.

Diesel, no entanto, não deu detalhes de como a produção retornará o personagem do ator, mas afirmou que a história se passa em Los Angeles e envolve a cultura de carros.

Velozes e Furiosos 10: Parte 2 tem direção de Louis Leterrier e ainda não tem data de estreia confirmada pela Universal Pictures.