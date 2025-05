Salvador Digital oferece serviços online para dívidas ativas

Sede da Procuradoria-Geral do Município (PGMS) - Foto: Bruno Concha | PMS

Os contribuintes de Salvador agora podem negociar as suas dívidas ativas com o município, pedir prescrição de débitos e outras providências de forma digital. Os serviços estão sendo disponibilizados por meio do portal Salvador Digital e podem ser acessados por computador ou celular.

A nova plataforma reúne as principais atividades do município relacionadas à Dívida Ativa e à Procuradoria-Geral do Município (PGMS).

Atendimento presencial

Já o cidadão que opta pelo atendimento preferencial, na sede da Dívida Ativa, localizada no Centro Histórico da capital baiana, pode agendar a data e horário para o serviço por meio do Salvador Digital.

São 18 serviços da Dívida Ativa disponíveis para hora marcada, evitando que o contribuinte pegue fila, como: consulta de dívidas e pendências fiscais e emissão de DAM e 2ª via de ISS/TFF, IPTU/TRSD e PAD/PPI, entre outros.

Hora Marcada

A opção de atendimento com hora marcada foi lançada pela PGMS em outubro. Desde então, mais de 12 mil solicitações já foram registradas por meio do Salvador Digital. Já a oferta de serviços 100% online teve início em abril deste ano.

Em menos de um mês, mais de 1,2 mil demandas foram concluídas pela plataforma, sendo mais da metade resolvida sem que o contribuinte precisasse sair de casa e com muito menos burocracia.

Para solicitar serviços 100% online ou marcar hora para atendimento, basta acessar o portal do Salvador Digital. Em seguida, é preciso digitar na barra de pesquisa no topo do site o nome do serviço desejado. Outra alternativa é digitar a sigla ‘PGMS’ para ver todos os serviços da Dívida Ativa que estão disponíveis. O único pré-requisito é ter uma conta do Gov.Br.

Online

Sete serviços podem ser resolvidos de forma totalmente online, e correspondem a 80% das demandas da população à PGMS. São eles: Prescrição de Débitos; Emissão da Certidão de Dívida Ativa; Cópia de Auto de Infração e/ou Notificação Fiscal de Lançamento; Cancelamento de Protesto; Desbloqueio de Conta e/ou Alteração de Restrição sobre Veículo; Extinção da Execução Fiscal; Parcelamento de Auto de Infração Não-Tributado.

Confira os serviços disponibilizados 100% online

PGMS - Cópia de Auto de Infração e/ou Notificação Fiscal de Lançamento

PGMS - Prescrição de Débitos

PGMS - Cancelamento de Protesto

PGMS - Desbloqueio de Conta e/ou Alteração de Restrição sobre Veículo

PGMS - Extinção da Execução Fiscal

PGMS - Emissão da Certidão de Dívida Ativa

PGMS - Parcelamento de Auto de Infração Não-Tributado