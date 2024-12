Salvador: jovem é espancado e morto por namorar moradora de Santa Cruz

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime - Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como Williams Silva Oliveira, de 30 anos, foi espancado até a morte no bairro de Santa Cruz, em Salvador. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira, 26, na Avenida Nova República.

Segundo familiares, Williams estava namorando uma jovem do bairro de Santa Cruz e que teria sido chamado por traficantes da região para uma “conversa”. No entanto, ele foi agredido brutalmente. Willuams chegou a ser socorrido por populares para um hospital particular, no Itaigara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira, 26.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma ocorrência de lesão corporal. No local, os policiais constataram a agressão, mas a vítima já havia sido encaminhada ao hospital.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que o caso está sob investigação. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.