Salvador registra 23 ocorrências após manhã de chuva

Manhã de chuva em Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE

Em meio à chuva forte que atingiu Salvador na manhã desta quinta-feira, 8, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já registrou 23 ocorrências até às 12h50. De acordo com o órgão, o bairro da Liberdade e a região do Subúrbio/Ilhas foram as localidades com o maior número de registros (5 cada).

Em seguida, os bairros do Cabula/T. Neves (3) e Centro/Brotas (3) se destacam com maior índice de ocorrências. Conforme informado no boletim da Codesal, o maior número de registros acontecem por ameaça de deslizamento, com 9 ocorrências até o momento, além de ameaça de desabamento, com 6 registros.

O Instituto Clima Tempo aponta que a capital baiana deve registrar mínima de 22 º C e máxima de 27º C. A expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com possibilidade de céu nublado e com chuva a qualquer hora.

A temperatura deve subir principalmente durante o período da tarde, quando existe a projeção de atingir o máximo de calor. O tempo deve começar a esfriar a partir das 16h e estabilizar por volta de 20h.