Salvador registra ameaças de desabamentos após chuva nesta quinta

Previsão metereológica para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A cidade de Salvador registrou intensas chuvas durante a madrugada e no início da manhã desta quinta-feira, 29. Regiões da cidade foram acometidos por pontos de alagemento e também por um fluxo mais intenso de veículos.

O boletim da Defesa Civil (Codesal) aponta para oito ocorrências até 8h40 desta quinta-feira. Todos os registros seriam referente à ameaça de desabamento, sendo cinco na localidade Centro/Brotas, dois em Itapuã/Ipitanga e um em Cabula/Tancredo Neves.

De acordo com a Codesal, os bairros mais atingidos pelo acumulado de chuva nas últimas 6h foram Cassange, Praia do Flamengo, São Cristóvão, Barro Duro, Mirantes de Periperi, Pirajá, São Tomé de Paripe, Plataforma, entre outros.



A região mais afetada dentre as mencionadas seria Praia do Flamengo, que registrou um acumulado de 12,4mm nas últimas 6h, seguido de Barro Duro, com 10,8.

A previsão metereológica para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com chances de 60% de chuva fraca, por vezes moderada, a qualquer hora do dia. O cenário se repete na sexta-feira, mas com 80% de possibilidades de chuva.