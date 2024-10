Salvador sedia 2º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia

O seminário é realizado pelo IBAJUD - Foto: Divulgação

A capital baiana vai receber o 2º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia na sexta-feira, 27, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O evento é gratuito e será realizado das 8h30 às 18h.

O evento reunirá especialistas renomados do setor para debater os desafios da recuperação e falência corporativa no Brasil. As inscrições podem ser feitas no site do TJBA.

O encontro terá a participação do ministro do STJ, Gurgel de Farias, e do desembargador do TJBA, Adonias Bastos, que lançará um livro durante a programação.

Durante o seminário, será lançado o livro "Aspectos Legais e Práticas do Sistema de Pré-Insolvência", de autoria do desembargador do TJBA, Adonias Bastos. Ele estará presente ao lado dos co-autores da obra Daniel Carnio, João Paulo Japur, Cássio Cavalli, Samantha Longo, Marlon Tomazette e Clarissa Tauk.

Segundo o coordenador acadêmico do IBAJUD, Luigi Trindade, o programa inclui cinco painéis de discussão que abordarão o histórico, o panorama atual e o futuro da insolvência empresarial sob diferentes perspectivas: da experiência, do Poder Judiciário, da doutrina, dos administradores judiciais e dos operadores do direito.

O encontro é voltado para advogados, juízes, promotores, contadores, administradores judiciais, além de empresários e estudantes de direito e administração.

O seminário é realizado pelo IBAJUD pela Universidade Corporativa – UNICORP do Tribunal de Justiça da Bahia.