Salvador sedia III Congresso Internacional Diálogos Humanistas

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Pela terceira vez, Salvador voltará a reunir algumas das maiores referências do pensamento jurídico, acadêmico e institucional do país e do exterior.

O III Congresso Internacional Diálogos Humanistas acontece entre os dias 1º e 4 de setembro de 2026, no Hotel Mercure Rio Vermelho, em formato híbrido (presencial e on-line).

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Com o tema "O Direito diante da nova ordem geopolítica global: perspectivas dialógicas e interdisciplinares", o evento consolida-se como um espaço internacional de construção de conhecimento, produção científica e articulação prática para profissionais e estudantes.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do evento. Na página, também estão disponíveis o edital completo para a submissão de trabalhos e detalhes sobre cronogramas.



Temas em debate e palestrantes confirmados

A programação contará com mais de 120 palestrantes nacionais e internacionais, incluindo ministros de tribunais superiores, conselheiros do CNJ e do CNMP, desembargadores, procuradores e professores de universidades estrangeiras.

Durante os quatro dias de programação científica, os especialistas debaterão temas urgentes da sociedade atual:

Inteligência Artificial e uso ético da tecnologia;

Democracia, Direito Eleitoral e controle de contas públicas;

Justiça climática, meio ambiente e processo estrutural;

Combate à violência contra as mulheres e equidade de gênero;

Proteção de crianças e adolescentes e sistema penal;

Direitos Humanos e cultura de paz.

Foto: Divulgação

Produção científica e certificação de 40 horas

Os inscritos poderão submeter trabalhos científicos para apresentação durante o congresso.

Os artigos selecionados terão a possibilidade de publicação em obra coletiva por uma editora de reconhecimento internacional, impulsionando o currículo acadêmico dos autores.

Além disso, todos os participantes receberão uma certificação de 40 horas complementares, válidas para atividades acadêmicas e progressão profissional.

"Esta terceira edição representa mais um passo no fortalecimento da relação entre as universidades, as instituições públicas e as empresas, aproximando cada vez mais a teoria da prática", destaca o coordenador científico do congresso, Clodoaldo Silva da Anunciação.