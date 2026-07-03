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Salvador sedia III Congresso Internacional Diálogos Humanistas

Evento ocorrerá no Hotel Mercure Rio Vermelho, em formato híbrido

Redação
Por Redação
Farol da Barra, ponto turístico de Salvador
Farol da Barra, ponto turístico de Salvador - Foto: Reginaldo Rigueira | Ag. A TARDE

Pela terceira vez, Salvador voltará a reunir algumas das maiores referências do pensamento jurídico, acadêmico e institucional do país e do exterior.

O III Congresso Internacional Diálogos Humanistas acontece entre os dias 1º e 4 de setembro de 2026, no Hotel Mercure Rio Vermelho, em formato híbrido (presencial e on-line).

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Com o tema "O Direito diante da nova ordem geopolítica global: perspectivas dialógicas e interdisciplinares", o evento consolida-se como um espaço internacional de construção de conhecimento, produção científica e articulação prática para profissionais e estudantes.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do evento. Na página, também estão disponíveis o edital completo para a submissão de trabalhos e detalhes sobre cronogramas.

Temas em debate e palestrantes confirmados

A programação contará com mais de 120 palestrantes nacionais e internacionais, incluindo ministros de tribunais superiores, conselheiros do CNJ e do CNMP, desembargadores, procuradores e professores de universidades estrangeiras.

Durante os quatro dias de programação científica, os especialistas debaterão temas urgentes da sociedade atual:

  • Inteligência Artificial e uso ético da tecnologia;
  • Democracia, Direito Eleitoral e controle de contas públicas;
  • Justiça climática, meio ambiente e processo estrutural;
  • Combate à violência contra as mulheres e equidade de gênero;
  • Proteção de crianças e adolescentes e sistema penal;
  • Direitos Humanos e cultura de paz.
Imagem ilustrativa da imagem Salvador sedia III Congresso Internacional Diálogos Humanistas
Foto: Divulgação

Produção científica e certificação de 40 horas

Os inscritos poderão submeter trabalhos científicos para apresentação durante o congresso.

Os artigos selecionados terão a possibilidade de publicação em obra coletiva por uma editora de reconhecimento internacional, impulsionando o currículo acadêmico dos autores.

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Além disso, todos os participantes receberão uma certificação de 40 horas complementares, válidas para atividades acadêmicas e progressão profissional.

"Esta terceira edição representa mais um passo no fortalecimento da relação entre as universidades, as instituições públicas e as empresas, aproximando cada vez mais a teoria da prática", destaca o coordenador científico do congresso, Clodoaldo Silva da Anunciação.

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