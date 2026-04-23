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SALVADOR

Salvador segue sob fortes chuvas e registra mais de 120 ocorrências

Nível de precipitação gira em torno de 140 mm nas últimas 72 horas

Gustavo Zambianco
Por

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Chuva em Salvador
Chuva em Salvador -

A cidade de Salvador segue com o céu fechado e com várias pancadas de chuva durante esta quinta-feira, 23. Até o momento 128 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Vale registrar que Salvador já registrou, em abril, 290,2 mm, volume de chuvas superior à Normal Climatológica para o mês, que é de 284,9 mm.

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Veja as ocorrências em Salvador

Ameaça de Desabamento

  • Centro/Brotas: 3
  • Subúrbio/Ilhas: 6
  • Cajazeiras: 7
  • Itapuã/Ipitanga: 5
  • Cidade Baixa: 1
  • Barra/Pituba: 2
  • Liberdade: 6
  • Cabula/Tancredo Neves: 4
  • Pau da Lima: 3
  • Valéria: 3

Ameaça de Desabamento de Muro

  • Centro/Brotas: 2
  • Liberdade: 1

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Ameaça de Deslizamento

  • Centro/Brotas: 5
  • Subúrbio/Ilhas: 2
  • Cajazeiras: 2
  • Itapuã/Ipitanga: 1
  • Cidade Baixa: 1
  • Barra/Pituba: 1
  • Liberdade: 7
  • Cabula/Tancredo Neves: 4
  • Pau da Lima: 2
  • Valéria: 1

Árvore Ameaçando Cair

  • Subúrbio/Ilhas: 1
  • Cajazeiras: 1
  • Barra/Pituba: 2
  • Cabula/Tancredo Neves: 2
  • Pau da Lima: 1
Árvore que caiu em Salvador
Árvore que caiu em Salvador | Foto: Shirley Stolze/ A TARDE

Avaliação de Imóvel Alagado

  • Centro/Brotas: 2
  • Cajazeiras: 2
  • Itapuã/Ipitanga: 1
  • Cidade Baixa: 1
  • Barra/Pituba: 1
  • Liberdade: 2
  • Cabula/Tancredo Neves: 2
  • Pau da Lima: 4
Alagamento em Salvador
Alagamento em Salvador | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Desabamento de Muro

  • Cabula/Tancredo Neves: 1

Desabamento Parcial

  • Cabula/Tancredo Neves: 1

Deslizamento de Terra

  • Centro/Brotas: 2
  • Subúrbio/Ilhas: 3
  • Cajazeiras: 2
  • Itapuã/Ipitanga: 2
  • Cidade Baixa: 1
  • Barra/Pituba: 2
  • Liberdade: 3
  • Cabula/Tancredo Neves: 5
  • Pau da Lima: 2
  • Valéria: 1

Infiltração

  • Centro/Brotas: 4
  • Liberdade: 1

Orientação Técnica

  • Subúrbio/Ilhas: 1
  • Cajazeiras: 1
  • Liberdade: 2

Pista Rompida

  • Subúrbio/Ilhas: 1
  • Barra/Pituba: 1
  • Alagamento em Salvador
    Alagamento em Salvador |
  • Chuva em Salvador
    Chuva em Salvador |
  • Árvore caída em Salvador
    Árvore caída em Salvador |
  • Alagamento em Salvador
    Alagamento em Salvador |
  • Alagamento em Salvador
    Alagamento em Salvador |
Alagamento em Salvador Chuva em Salvador Árvore caída em Salvador Alagamento em Salvador Alagamento em Salvador

Salvador segue em estado de atenção

De acordo com a Codesal, o nível de operação segue de Atenção com a maior parte da cidade registrando um acumulado de chuva em torno de 140 mm nas últimas 72 horas.

Salvador entrou no nível de Atenção na última quarta-feira (22), quando toda a cidade registrou mais de 80 mm nas últimas 72 horas.

Em caso de qualquer indício de acidente, a Codesal orienta que os soteropolitanos disque o número 199 e informe o ocorrido para prevenção de piores acidentes.

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Chuvas Salvador

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