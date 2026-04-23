SALVADOR
Salvador segue sob fortes chuvas e registra mais de 120 ocorrências
Nível de precipitação gira em torno de 140 mm nas últimas 72 horas
A cidade de Salvador segue com o céu fechado e com várias pancadas de chuva durante esta quinta-feira, 23. Até o momento 128 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).
Vale registrar que Salvador já registrou, em abril, 290,2 mm, volume de chuvas superior à Normal Climatológica para o mês, que é de 284,9 mm.
Veja as ocorrências em Salvador
Ameaça de Desabamento
- Centro/Brotas: 3
- Subúrbio/Ilhas: 6
- Cajazeiras: 7
- Itapuã/Ipitanga: 5
- Cidade Baixa: 1
- Barra/Pituba: 2
- Liberdade: 6
- Cabula/Tancredo Neves: 4
- Pau da Lima: 3
- Valéria: 3
Ameaça de Desabamento de Muro
- Centro/Brotas: 2
- Liberdade: 1
Leia Também:
Ameaça de Deslizamento
- Centro/Brotas: 5
- Subúrbio/Ilhas: 2
- Cajazeiras: 2
- Itapuã/Ipitanga: 1
- Cidade Baixa: 1
- Barra/Pituba: 1
- Liberdade: 7
- Cabula/Tancredo Neves: 4
- Pau da Lima: 2
- Valéria: 1
Árvore Ameaçando Cair
- Subúrbio/Ilhas: 1
- Cajazeiras: 1
- Barra/Pituba: 2
- Cabula/Tancredo Neves: 2
- Pau da Lima: 1
Avaliação de Imóvel Alagado
- Centro/Brotas: 2
- Cajazeiras: 2
- Itapuã/Ipitanga: 1
- Cidade Baixa: 1
- Barra/Pituba: 1
- Liberdade: 2
- Cabula/Tancredo Neves: 2
- Pau da Lima: 4
Desabamento de Muro
- Cabula/Tancredo Neves: 1
Desabamento Parcial
- Cabula/Tancredo Neves: 1
Deslizamento de Terra
- Centro/Brotas: 2
- Subúrbio/Ilhas: 3
- Cajazeiras: 2
- Itapuã/Ipitanga: 2
- Cidade Baixa: 1
- Barra/Pituba: 2
- Liberdade: 3
- Cabula/Tancredo Neves: 5
- Pau da Lima: 2
- Valéria: 1
Infiltração
- Centro/Brotas: 4
- Liberdade: 1
Orientação Técnica
- Subúrbio/Ilhas: 1
- Cajazeiras: 1
- Liberdade: 2
Pista Rompida
- Subúrbio/Ilhas: 1
- Barra/Pituba: 1
Alagamento em Salvador | Chuva em Salvador | Árvore caída em Salvador | Alagamento em Salvador | Alagamento em Salvador |
Salvador segue em estado de atenção
De acordo com a Codesal, o nível de operação segue de Atenção com a maior parte da cidade registrando um acumulado de chuva em torno de 140 mm nas últimas 72 horas.
Salvador entrou no nível de Atenção na última quarta-feira (22), quando toda a cidade registrou mais de 80 mm nas últimas 72 horas.
Em caso de qualquer indício de acidente, a Codesal orienta que os soteropolitanos disque o número 199 e informe o ocorrido para prevenção de piores acidentes.
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