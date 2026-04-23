Salvador segue sob fortes chuvas e registra mais de 120 ocorrências

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Chuva em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A cidade de Salvador segue com o céu fechado e com várias pancadas de chuva durante esta quinta-feira, 23. Até o momento 128 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Vale registrar que Salvador já registrou, em abril, 290,2 mm, volume de chuvas superior à Normal Climatológica para o mês, que é de 284,9 mm.

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Veja as ocorrências em Salvador

Ameaça de Desabamento

Centro/Brotas: 3

Subúrbio/Ilhas: 6

Cajazeiras: 7

Itapuã/Ipitanga: 5

Cidade Baixa: 1

Barra/Pituba: 2

Liberdade: 6

Cabula/Tancredo Neves: 4

Pau da Lima: 3

Valéria: 3

Ameaça de Desabamento de Muro

Centro/Brotas: 2

Liberdade: 1

Ameaça de Deslizamento

Centro/Brotas: 5

Subúrbio/Ilhas: 2

Cajazeiras: 2

Itapuã/Ipitanga: 1

Cidade Baixa: 1

Barra/Pituba: 1

Liberdade: 7

Cabula/Tancredo Neves: 4

Pau da Lima: 2

Valéria: 1

Árvore Ameaçando Cair

Subúrbio/Ilhas: 1

Cajazeiras: 1

Barra/Pituba: 2

Cabula/Tancredo Neves: 2

Pau da Lima: 1

Árvore que caiu em Salvador | Foto: Shirley Stolze/ A TARDE

Avaliação de Imóvel Alagado

Centro/Brotas: 2

Cajazeiras: 2

Itapuã/Ipitanga: 1

Cidade Baixa: 1

Barra/Pituba: 1

Liberdade: 2

Cabula/Tancredo Neves: 2

Pau da Lima: 4

Alagamento em Salvador | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Desabamento de Muro

Cabula/Tancredo Neves: 1

Desabamento Parcial

Cabula/Tancredo Neves: 1

Deslizamento de Terra

Centro/Brotas: 2

Subúrbio/Ilhas: 3

Cajazeiras: 2

Itapuã/Ipitanga: 2

Cidade Baixa: 1

Barra/Pituba: 2

Liberdade: 3

Cabula/Tancredo Neves: 5

Pau da Lima: 2

Valéria: 1

Infiltração

Centro/Brotas: 4

Liberdade: 1

Orientação Técnica

Subúrbio/Ilhas: 1

Cajazeiras: 1

Liberdade: 2

Pista Rompida

Subúrbio/Ilhas: 1

Barra/Pituba: 1

Alagamento em Salvador | Foto: Uendel Galter/Ag A TARDE

Chuva em Salvador | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Árvore caída em Salvador | Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Alagamento em Salvador | Foto: Uendel Galter/Ag A TARDE

Alagamento em Salvador | Foto: Uendel Galter/Ag A TARDE

Salvador segue em estado de atenção

De acordo com a Codesal, o nível de operação segue de Atenção com a maior parte da cidade registrando um acumulado de chuva em torno de 140 mm nas últimas 72 horas.

Salvador entrou no nível de Atenção na última quarta-feira (22), quando toda a cidade registrou mais de 80 mm nas últimas 72 horas.

Em caso de qualquer indício de acidente, a Codesal orienta que os soteropolitanos disque o número 199 e informe o ocorrido para prevenção de piores acidentes.