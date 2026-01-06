Salvador tem 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada

- Foto: Divulgação

Salvador teve 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada, no concurso realizado na última quinta-feira, 1º. Os valores recebidos pelos apostadores soteropolitanos variaram conforme a modalidade escolhida e o número de dezenas marcadas no volante.

A maioria dos prêmios ficou na casa dos R$ 11.931,42, quantia paga às apostas simples.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O maior valor na cidade foi para um bolão com 30 cotas, que garantiu R$ 59.657,10. Também houve jogos individuais com retorno acima da média, chegando a R$ 35.794,26, em apostas feitas com oito números.

89 acertos na Bahia

Na Bahia, 89 jogos acertaram cinco dezenas. O maior valor pago foi no município Boninal, na Chapada Diamantina, onde um bolão com 100 cotas faturou R$ 95.451,00.

Ganhou algum valor e não sacou ainda? Veja como resgatar

O contemplado não precisa se dirigir à loterica em que realizou a aposta. O valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Se o prêmio bruto for superior a R$ 2.259,20, o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O ganhadore precisa comparecer à unidade com comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.

Em caso de apostas feitas on-line, através do Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou através de transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio, ou seja 1º de abril de 2026. Passado o período, o ganhador perde o direito do prêmio e os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).