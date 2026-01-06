SORTE
Salvador tem 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada
Na Bahia, 89 jogos acertaram cinco dezenas
Por Luiza Nascimento
Salvador teve 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada, no concurso realizado na última quinta-feira, 1º. Os valores recebidos pelos apostadores soteropolitanos variaram conforme a modalidade escolhida e o número de dezenas marcadas no volante.
A maioria dos prêmios ficou na casa dos R$ 11.931,42, quantia paga às apostas simples.
O maior valor na cidade foi para um bolão com 30 cotas, que garantiu R$ 59.657,10. Também houve jogos individuais com retorno acima da média, chegando a R$ 35.794,26, em apostas feitas com oito números.
89 acertos na Bahia
Na Bahia, 89 jogos acertaram cinco dezenas. O maior valor pago foi no município Boninal, na Chapada Diamantina, onde um bolão com 100 cotas faturou R$ 95.451,00.
Ganhou algum valor e não sacou ainda? Veja como resgatar
O contemplado não precisa se dirigir à loterica em que realizou a aposta. O valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.
Se o prêmio bruto for superior a R$ 2.259,20, o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O ganhadore precisa comparecer à unidade com comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.
Em caso de apostas feitas on-line, através do Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou através de transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio, ou seja 1º de abril de 2026. Passado o período, o ganhador perde o direito do prêmio e os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes