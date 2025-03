POLÍCIA Segundo responsável por disparos no Carnaval é preso no Subúrbio Incidente ocorreu durante uma briga no bloco As Kuviteiras Por Redação 11/03/2025 - 17:08 h | Atualizada em 11/03/2025 - 17:25

Incidente ocorreu durante uma briga no bloco As Kuviteiras Circuito Osmar - Campo Grande Na foto: Bloco As Muquiranas com Tony Salles no campo grande Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE Data:04/03/2025 - Foto: Clara Pessoa

Fechar

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) desempenhou um papel crucial na captura de um dos suspeitos envolvidos em um tiroteio durante o Carnaval de 2025 em Salvador. O homem, que havia disparado contra foliões no circuito Osmar (Campo Grande), foi localizado no Subúrbio Ferroviário na manhã desta terça-feira, 11. O criminoso foi identificado por câmeras instaladas em pontos estratégicos monitorados pela SSP, gerando um alerta no Centro Integrado de Comunicações (CICOM). Imediatamente, a guarnição mais próxima foi acionada e conseguiu localizar o foragido. Leia Também: Caso Ferro-Velho: Justiça revoga mandado de prisão de Marcelo Batista Após tragédia, Iphan doa R$ 1,3 milhão para 'Igreja de Ouro" Após forte tiroteio, ônibus deixam de circular em Vila Verde O incidente ocorreu durante uma briga no bloco As Kuviteiras, quando o homem disparou contra outras pessoas, ferindo três delas. Ele foi conduzido à Polinter, onde a ordem judicial foi cumprida. Este foi o segundo caso de disparos registrados no Circuito Osmar na Segunda-Feira do Carnaval. Em outro episódio, um militar da reserva da Polícia Militar foi preso após ferir um homem próximo ao Passeio Público. O militar também foi identificado por câmeras de segurança e pela vítima, sendo capturado horas depois do crime.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR