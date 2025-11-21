Menu
SALVADOR

Sem greve: secretário anuncia decisão que beneficia rodoviários de Salvador

Categoria ameaçou a entrar em greve, caso não fosse atendida

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/11/2025 - 16:03 h
Rodoviários de Salvador
Rodoviários de Salvador -

O secretário de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, anunciou nesta sexta-feira, 21, o pagamento do 13º salário dos rodoviários após a ameaça de paralisação da categoria divulgada durante a manhã.

“A primeira parcela do décimo terceiro dos rodoviários foi creditada pelas concessionárias na data de hoje”, disse Souza, por meio do seu perfil oficial nas redes sociais.

O comunicado surge após o sindicato dos rodoviários pressionar as empresas de ônibus para o pagamento. Também foi nas redes sociais que a categoria publicou o aviso de que poderia abandonar as atividades, caso não houvesse a gratificação financeira.

“O Sindicato dos Rodoviários recebeu o ofício do Consórcio Integra informando que não realizará o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, alegando dificuldades de compensação bancária”, diz um trecho da nota, que complementa:

“[...] o Sindicato informa a categoria rodoviária e a população de Salvador que caso o pagamento não seja realizado na segunda-feira, 24, haverá suspensão de transporte público na terça, 25”.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Sindicato dos Rodoviários - BA (@sindicatorodoviarios_ba)

Comemoração

Em resposta, a entidade considera que o crédito depositado na conta é “fruto da mobilização e da atuação responsável do Sindicato na defesa dos direitos da categoria”.

Já o secretário Pablo Souza atribuiu a medida ao “trabalho em equipe”. Veja comunicado:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Pablo Souza (@sec.pablosouza)

