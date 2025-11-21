SALVADOR
Sem greve: secretário anuncia decisão que beneficia rodoviários de Salvador
Categoria ameaçou a entrar em greve, caso não fosse atendida
Por Gabriela Araújo
O secretário de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, anunciou nesta sexta-feira, 21, o pagamento do 13º salário dos rodoviários após a ameaça de paralisação da categoria divulgada durante a manhã.
“A primeira parcela do décimo terceiro dos rodoviários foi creditada pelas concessionárias na data de hoje”, disse Souza, por meio do seu perfil oficial nas redes sociais.
O comunicado surge após o sindicato dos rodoviários pressionar as empresas de ônibus para o pagamento. Também foi nas redes sociais que a categoria publicou o aviso de que poderia abandonar as atividades, caso não houvesse a gratificação financeira.
“O Sindicato dos Rodoviários recebeu o ofício do Consórcio Integra informando que não realizará o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, alegando dificuldades de compensação bancária”, diz um trecho da nota, que complementa:
“[...] o Sindicato informa a categoria rodoviária e a população de Salvador que caso o pagamento não seja realizado na segunda-feira, 24, haverá suspensão de transporte público na terça, 25”.
Veja publicação
Comemoração
Em resposta, a entidade considera que o crédito depositado na conta é “fruto da mobilização e da atuação responsável do Sindicato na defesa dos direitos da categoria”.
Já o secretário Pablo Souza atribuiu a medida ao “trabalho em equipe”. Veja comunicado:
