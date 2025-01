Sexta da Proteção: fiéis pedem bênçãos para 2025

Baianos e turistas depositam a fé no Senhor do Bonfim | - Foto: Amanda Souza/Jornal MASSA!

Na primeira sexta-feira do ano, centenas de baianos e turistas participam de diversas missas que acontecem na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em Salvador, ao longo desta sexta, 3. As missas acontecem o dia todo de hora em hora até às 18h, exceto às 13h, que é o horário de descanso.

“É sexta-feira da proteção porque os fiéis sobem a ladeira da Colina Sagrada para pedir a proteção do Senhor do Bonfim para o ano novo que está iniciando. É claro, o ano novo é sempre um período de expectativa, de sonhos, de desejos que as coisas sejam melhores e mudem”, frisa ao Portal MASSA!.

O pároco aproveitou para deixar uma mensagem para este ano. ”2025 para nós cristãos católicos é um ano muito especial, o ano do Jubileu da Esperança, e para nós baianos, estamos comemorando os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Bahia. Então será um ano muito especial, com certeza de muitas graças, de muitas bênçãos do céu e de muitas celebrações. É um ano que devemos procurar cultivar no nosso coração muita esperança", destaca.

Fiéis fazem pedidos ao Senhor do Bonfim | Foto: Amanda Souza/Jornal MASSA!

Vale destacar que, para acolher mais pessoas, as missas acontecem do lado de fora. Além disso, diversas caixas estão espalhadas pelo local para que os fiéis possam depositar papéis com seus pedidos, que serão incinerados no dia 10 de janeiro.