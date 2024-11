Shopping de Salvador aposta em atração inédita para o Natal

Experiência imersiva acontecerá dentro de uma caixa de presente sensorial musical - Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista vai promover uma experiência inédita no Natal deste ano, que será inaugurado neste domingo, 3, às 18h, na Praça Central. O grande destaque é a atração internacional, inédita na Bahia e exclusiva no país com a temática incorporada à decoração natalina: o Balloon Experience.

A experiência imersiva acontecerá dentro de uma caixa de presente sensorial musical, com uma piscina gigante com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões, compondo o cenário da decoração de Natal, que poderá ser vivenciada por pessoas de todas as idades.

A abertura será após o espetáculo de chegada do Papai Noel “Um Natal Inesquecível”, que contará com um musical original assinado por Licia Fabio Produções, corpo de baile da Cia on Broadway e figurinos inéditos produzidos pelo estilista Fabio Sande. Na história lúdica, os enfeites de Natal ganham vida e mostram ao público que, quando o velho e o novo se encontram, é possível tirar grandes lições de união e solidariedade.

O espetáculo marcará a chegada do Bom Velhinho e dará início à temporada natalina no empreendimento, com a inauguração da decoração na Praça Central (piso L1), que terá como destaque a caixa de presente gigante e espelhada, onde acontecerá o Balloon Experience. De acordo com a Gerente de Marketing Juliana Brandão, o Bela Vista é o primeiro shopping do Brasil a transformar o Balloon Experience em uma atração natalina.

A atração já está disponível para pré-venda e custa a partir de R$ 20 para uma imersão de 20 minutos. Além do Balloon, o Bela Vista manterá uma programação especial, com espetáculos, desfiles, paradas natalinas e corais durante os meses de novembro e dezembro.

Natal do Shopping Bela Vista

Chegada do Papai Noel: 03 de novembro (domingo) – às 18h

Período natalino: de 03 de novembro a 25 de dezembro

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista (piso L1)

Visitação da decoração aberta ao público

Balloon Experience

Quando: a partir de 03 de novembro

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$20 + 1kit lápis e caderno (meia-social)

Classificação: Livre

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 9h às 22h | domingo: das 12h às 21h