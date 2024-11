Shopping inaugura decoração natalina com presença do Papai Noel

A imponente árvore conta com um relógio especial que marca a contagem regressiva para o dia 25 de dezembro - Foto: Divulgação | Roberto Abreu

Em meio à proximidade do Natal, os shoppings de Salvador já começam a se preparar para os festejos. Pensando nisso, o Shopping Itaigara inaugurou nesta terça-feira, 29, a sua decoração. Às 18h houve a chegada do Papai Noel que fez a inauguração da decoração com tema "Tempo de Magia e Diversão".

Neste ano, o foco será no entretenimento e nas experiências interativas. A praça central do shopping contará com uma roda-gigante, onde os visitantes poderão garantir um passeio com toda a família por R$ 12,00, o ingresso individual. Outro destaque, será a grande árvore de Natal com um tobogã integrado, que termina em uma divertida piscina de bolinhas; tudo gratuito para as crianças! O espaço também terá um balanço de renas e um urso gigante instagramável, criando momentos lúdicos e memoráveis para toda a família.

A imponente árvore conta com um relógio especial que marca a contagem regressiva para o dia 25 de dezembro, e traz um toque de expectativa para a chegada do Natal. Pelos corredores do shopping, os clientes ainda poderão encontrar espaços instagramáveis, pensados para proporcionar memoráveis registros fotográficos, com uma guirlanda e estrelas gigantes, além da casa do Noel com espaço para os pets incrementarem seu figuro no momento da foto com o bom velhinho.

O espaço estará totalmente decorado com festões, guirlandas e cascatas de luzes que percorrem desde a entrada principal até a praça de alimentação. Além disso, no segundo piso (L2), os visitantes poderão visitar um presépio tradicional. Na parte externa, a fachada também ganhará a tradicional iluminação natalina, incrementada com estrelas ao longo de sua extensão, e um pórtico de estrelas dará às boas-vindas aos clientes na entrada principal.