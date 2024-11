Simm oferece 152 vagas para esta segunda

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 152 vagas de emprego e estágio para esta segunda-feira,18, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Operador de Loja (regime intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Suburbana.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Gerente de Suprimentos (supply chain)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Engenharia, Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, conhecimento em Power BI e Excel, vivência com sistemas de gerenciamento de estoque e metodologias de melhoria contínua (Lean, Six Sigma).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de Telemarketing Ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 15

Limpador de Fachadas (regime intermitente)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Curso NR 35 atualizado e conforme a nova lei trabalhista a contratação será em regime intermitente.

Salário: R$ 2.268,68 + benefícios

Vagas: 2

Técnico de Segurança do Trabalho (estágio)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Estar cursando 3º semestre de Técnico ou superior em Segurança do Trabalho.

Bolsa: R$ 900,00 + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de Motocicletas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH A e B.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e acesso aos bairros do Horto, Stella Maris, IAPI ou Itaigara.

Salário: R$ 1.592,00 + benefícios

Vagas: 4

Masseiro (exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.560,38 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente Financeiro (exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre noturno), 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área financeira e conhecimento do pacote Office.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de Carga e Descarga (primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Logística (jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento no Pacote Office, faixa etária de 18 a 22 anos conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Cozinha (exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no Rio Vermelho e à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Técnico de Refrigeração (trainee)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável experiência na área de saúde.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico de Refrigeração (estágio)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, curso Técnico de Refrigeração em andamento.

Bolsa: R$ 500,00

Vagas: 2

Técnico de Refrigeração II

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível registro no conselho regional de técnicos (CRT).

Salário: R$ 2.202,09 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.524,00 + benefícios

Vagas: 1

Cuidador de Idoso (exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de cuidador de idosos e desejável técnico de enfermagem.

Salário: R$ 1.429,00 + benefícios

Vagas: 4

Ajudante Prático de Caldeiraria (temporária 180 Dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para viajar.

Salário: R$ 1.933,20 + benefícios

Vagas: 3

Repositor de Mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para carga e descarga e para trabalhar em horário de shopping.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Encarregado de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável CNH B.

Salário: R$ 2.103,87 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de Restaurante (exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Enfermeiro

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em UTI cardíaca e Coren ativo.

Salário: R$ 4.625,28 + benefícios

Vagas: 1

Supervisor de Telemarketing

Requisitos: Ensino superior cursando Administração ou áreas afins (a partir do 5º semestre), 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.806,58 + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e de horário, vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Adesivador Plotador

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em comunicação visual, aplicar adesivo, trabalhar com lona, PVC, poli, acrílico.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Dedetizador

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, vaga zoneada para Pernambués e bairros próximos, disponibilidade para carga horária reduzida.

Salário: R$ 706,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Descascador de Coco

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência ou habilidade na função.

Salário: R$ 1.650,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção (estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano pela manhã), sem experiência, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Bolsa: R$ 750,00 + transporte

Vagas: 4

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilidade em redes sociais e negociação, desejável experiência com vendas de motos e consórcios.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 30

Auxiliar de Faturamento

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em Pacote Office.

Salário: R$ 1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico de Rede de Fibra Ótica

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, experiência ou conhecimento em máquinas de fusão e fibra óptica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Ajudante de Polidor de Mármore e Granito

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de Serrador de Mármore e Granito

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de Consórcio de Motos

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalho externo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 8

Sondador de Poços

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, disponibilidade para viajar.

Salário: R$ 2.380,50 + benefícios

Vagas: 6

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.484,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível boa dicção, desejável vivência com vendas externas.

Salário: R$ 1.801,00 + benefícios

Vagas: 8

Vendedor Interno (primeiro emprego - exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso de atendimento ao público.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Limpeza Pesada (exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Agente de Apoio (exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, boa dicção.

Salário: R$ 1.460,00 + benefícios

Vagas: 2

Empacotador (exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$ 1.415,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Limpeza (exclusiva para Pessoas com Deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1