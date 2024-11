Secretaria na Bahia abre processo seletivo REDA com mais 190 vagas

- Foto: Reprodução/Google

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira , 14, edital para contratação de 193 novos profissionais em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para atuação em suas unidades na capital baiana. O objetivo é dar celeridade aos serviços prestados, aprimorando a qualidade das ações executadas e garantindo maior eficiência no atendimento às demandas do rural baiano, sobretudo em áreas prioritárias, como a da regularização fundiária.

O processo seletivo simplificado será constituído de uma única etapa, a avaliação curricular, que é de caráter eliminatório e classificatório, a contratação terá prazo de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Estão disponíveis vagas de direito, administração, comunicação social com habilitação em jornalismo, engenharia de agrimensura e/ou cartografia, engenharia agronômica, engenharia de geoprocessamento, ciências sociais, engenharia ambiental, tecnologia da informação, técnico em agrimensura e assistente administrativo. 30% delas são destinadas a negros (preto/pardo) e 5% a candidatos com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.ba.gov.br/, durante os dias 18 a 27 de novembro de 2024. Mais informações relativas ao REDA estão disponíveis nos sites da SDR e da Superintendência de Desenvolvimento Agrário (SDA/SDR