Jerônimo fala em organização de cargos para pensar em novos concursos

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o estado está organizando a estrutura de cargos na segurança pública para pensar em novos concursos para a Bahia.

“Estamos na etapa da chamada de policiais civis. Estamos na fase de preparação de mais uma leva de policiais militares. Já existia uma necessidade de organizar esses cargos para que, quando organizássemos a estrutura da delegacia, pudéssemos ter as condições para realizar os concursos”, disse o governador durante cerimônia de assinatura para criação de Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação e Intolerância Racial e Religiosa (Decrin), no CAB.

Em agosto, diversos profissionais aprovados em concursos foram convocados para postos de trabalho na polícia civil e a expectativa, segundo o governador, é convocar mais agentes no início do ano que vem.

“Agora nós entregamos também três meses atrás mais de 500 policiais civis, estamos prestes a entregar, talvez no início do ano, quem sabe no Carnaval, policiais militares, tivemos policiais prisionais e fortalecemos o DPT. Nesse aspecto de contratação de concurso, estamos bem. Temos que fazer contas para ver as condições reais de que não faltem salários”, completou Jerônimo Rodrigue