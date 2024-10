Simm oferece 163 vagas para esta quinta; confira

Candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento - Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 163 vagas de emprego e estágio para esta quinta-feira,17, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:

Nutricionista de produção

Requisitos: Ensino superior completo – Nutrição, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado em refeitório hospitalar ou industrial, CRN ATIVO

Salário: 5.396,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B

Salário: 1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência

Salário: 1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática, zoneada para moradores de Lauro de Freitas

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 4

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 8

Repositor de setor de frios

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento do Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Conferente de Patio

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento com sistema de controle de cargas e disponibilidade para trabalhar tarde/noite, desejável conhecimento do sistema WMS.

Salário: 1.947,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano pela tarde ou pela noite), sem experiência, disponibilidade para trabalhar pela manhã.

Bolsa: 750,00 + transporte

Vagas: 3

Atendente de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping (tarde/noite).

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de Fatiados (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento com atendimento ao público, disponibilidade total de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Técnico Instalador de Redes de Internet

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B, experiência com instalação, manutenção preventiva e corretiva e reparos de redes de fibra óptica em ambientes residenciais e comerciais

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Pintor residencial e predial

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 15

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, zoneada para moradores de Lauro de Freitas

Salário: 1.450,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração ou áreas afins a partir do 1º semestre, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Doceiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Controller

Requisitos: Ensino superior incompleto em Engenharia Civil ou áreas afins (cursando a partir do 7º semestre à noite), 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento no sistema SIENGE, vivência com custos de obra, desejável experiência em construção civil

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor Interno de Veículos

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas de veículos.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor Externo de Veículos

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas de veículos.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de Telemarketing (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, conhecimento em informática

Bolsa: 600,00 + benefícios

Vagas: 3

Técnico Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Litoral Norte

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Litoral Norte

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Balcão (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas e habilidade com redes sociais, zoneada para os bairros: Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana

Salário: 1.478,00 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de Produção em Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em confeitaria, bolos caseiros, e panificação.

Salário: 1.436,50 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia de Produção (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível conhecimento em pacote Office (Excel e Word), trabalhar com e-mail.

Bolsa: 706,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível experiência com fluxo de caixa e disponibilidade de horário

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, faixa etária de 18 a 22 anos, desejável curso em gastronomia, confeitaria ou panificação

Bolsa: 706,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde, noite e madrugada

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 25

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 30

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível ter boa dicção, desejável vivência com vendas externas.

Salário: 1.801,00 + benefícios

Vagas: 8

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática

Salário: 1.497,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Encanador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1