Edital de concurso dos Correios são retificados; confira mudanças

Serão 3.469 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 369 para nível superior - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) retificou um dos editais dos concursos para os Correios, que foi lançado na última quarta-feira, 9. As alterações foram feitas em tópicos do documento que versam sobre conteúdo programático, nomenclatura de cargos, quantitativo de vagas, carga horária e requisitos.

Foi alterado o conteúdo programático das provas para os cargos de advogado e engenheiro na especialidade de Engenharia Eletrônica. Outra mudança foi na jornada de trabalho do assistente social, que passou de 44 horas para 30 horas.

Houve retificação nos requisitos de ingresso para os cargos de analista de sistemas, nas funções de Desenvolvimento de Sistemas, Produção, Redes, Suporte de Banco de Dados e Suporte de Sistemas.



Em relação à nomenclatura, o cargo afetado foi o de analista dos Correios na função de arquivista, que agora se chama "outros profissionais de nível superior - Arquivologia".

O concurso dos Correios oferece 3.511 (3.099 vagas de nível médio e 412 vagas de nível superior), com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro e serão realizadas em todas as regiões do Brasil, abrangendo até 306 localidades.

A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (cargo de agente de Correios) e R$ 42 para as vagas de nível superior (cargo de analista de Correios).

Há ainda vagas para cadastro reserva: 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista. De acordo com a estatal, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.