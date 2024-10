Concurso dos Correios: prazo para solicitar isenção termina nesta hoje

As provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro e serão realizadas em todas as regiões do Brasil - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Os candidatos que desejam isenção da taxa de inscrição do concurso dos Correios têm até esta sexta-feira, 11, para solicitar o pedido do benefício. Têm direito à isenção do pagamento candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

As provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro e serão realizadas em todas as regiões do Brasil, abrangendo até 306 localidades. A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (cargo de agente de Correios) e R$ 42 para as vagas de nível superior (cargo de analista de Correios). As informações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O pedido de isenção do pagamento da taxa deve ser feito após o fim do processo de inscrição no concurso, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O concurso oferece 3.468 vagas. Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agentes e R$ 6.872,48 para analistas.

Há ainda vagas para cadastro reserva: 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista. De acordo com a estatal, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.



Quando a tela exibir a mensagem: "Sua inscrição foi realizada com sucesso", o candidato deve clicar no campo "Solicitar isenção do valor da inscrição". Em seguida, selecionar se é inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea.

No caso do CadÚnico, o candidato deverá indicar seu Número de Identificação Social (NIS), e a banca vai verificar a veracidade das informações prestadas com o órgão gestor do programa. Já os doadores de medula óssea precisarão anexar no site o documento de identidade e um atestado ou laudo emitido por um médico de uma entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, comprovando a doação de medula, inclusive com a data do procedimento.

O IBFC vai analisar os pedidos e divulgar a relação de isentos no dia 18 de outubro, também em seu site.