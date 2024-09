Simm oferece 70 vagas para esta terça; confira

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Bruno Concha | Secom-PMS

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 70 vagas de emprego e estágio para esta terça-feira,17, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Candeias e adjacências.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de elétrica e NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso de NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.550,22 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar financeiro (vaga temporária de 90 dias e exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.778,88 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de pizzaria

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, perfil de vendas, ter fácil acesso ao bairro da Barra.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa dicção e

conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de balcão de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.750,00 + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com recepção em restaurante e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.066,33 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível

disponibilidade para fechamento de loja e manuseio de máquina de fatiar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Balconista de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível

disponibilidade total de horário e para trabalhar na Pituba.

Salário: R$1.436,50 + benefícios

Vagas: 4

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, seis meses de experiência,

imprescindível registro no CRQ.

Salário: R$2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Vidraceiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível

experiência com instalação de vidros.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência, ter boa dicção e

conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino incompleto, três meses de experiência, ter boa dicção e

conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática, habilidade com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar em Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris e Estrada do Coco.

Salário: R$1.431,10 + benefícios

Vagas: 7

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2