Simm oferece mais de 115 vagas para esta sexta; confira

Candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento - Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 117 vagas de emprego e estágio para esta sexta-feira,13, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.



VAGAS:

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 10

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de hospital

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.192,37 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de setor de frios e fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.478,00 + benefícios

Vagas: 10

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.750,00 + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.750,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Servente de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.442,98 + benefícios

Vagas: 6

Pedreiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.327,68 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja e manusear a máquina de fatiar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Empacotador de mercadoria (vaga exclusiva para Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter

disponibilidade para carregar peso e para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.692,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de expedição

Requisitos: Ensino superior incompleto em Logística (cursando a partir do 2º semestre à noite), seis meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Magarefe

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de setor de frios e fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Pituba ou Barra no horário de fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, perfil de vendas, fácil acesso ao bairro da Barra.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 2

Repositor de setor de frios e fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Itapuã e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Balconista de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade total de horário e para trabalhar na Pituba.

Salário: R$1.436,50 + benefícios

Vagas: 5

Saladeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência como saladeira ou auxiliar de cozinha.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de salão (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em qualquer área, sem experiência,

conhecimento de pacote Office.

Bolsa: R$600,00 + transporte

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 4

Gerente de loja (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.381,50 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de bairros como Jardim Santo Inácio, Mata Escura, Pirajá e adjacências.

Salário: R$ 1.521,77 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia da Produção (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível conhecimento de pacote Office.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção (vaga de Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso na área de gastronomia ou confeitaria, faixa etária entre 18 e 22 anos, conforme a Lei da Aprendizagem.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Líder de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Itapuã e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, seis meses de experiência,

imprescindível registro no CRQ.

Salário: R$2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Vidraceiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, imprescindível experiência com instalação de vidros.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 5

Atendente balconista de farmácia (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para bairros como Pero Vaz, Liberdade e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e para trabalhar no Litoral Norte

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 10

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: R$1.470,00 + benefícios

Vagas: 1