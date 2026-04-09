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SALVADOR

Supermercado em Salvador confirma retomada de unidade e muda estratégia

Unidade do Itaigara passa por modernização completa e retoma funcionamento

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Após passar por um processo de modernização, a rede RedeMix reabriu, nesta quinta-feira, 09, uma de suas unidades mais tradicionais em Salvador. Localizada no bairro do Itaigara, a loja volta a funcionar com novo visual e promessa ousada de promoções para atrair o público.

Loja reformada e de olho no movimento

Instalada na Avenida Paulo VI, a unidade passou por uma revitalização completa. O espaço, que conta com 778,78 metros quadrados de área de vendas, ganhou um novo layout, além de iluminação renovada, pintura atualizada e ajustes na comunicação visual.

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A reestruturação também trouxe novos mobiliários e expositores, alinhando a loja ao padrão mais recente adotado pela rede.

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Mudanças vão além da estética

As intervenções não ficaram apenas na parte visual. A reforma incluiu melhorias estruturais importantes, como a modernização dos sanitários, ajustes no sistema de climatização e a ampliação de setores considerados estratégicos.

Entre eles, estão áreas como padaria, hortifruti e açougue, que passam a ter mais espaço e destaque dentro da unidade.

Expectativa de crescimento

Com a reabertura, a expectativa da empresa é de um aumento significativo no fluxo de clientes, podendo chegar a até 30%. Já o faturamento da unidade pode crescer cerca de 20%.

Atualmente, o supermercado está vinculado a 138 empregos diretos e aproximadamente 20 indiretos.

Plano de expansão segue em ritmo

A reinauguração faz parte da estratégia de modernização e expansão da RedeMix, que vem investindo na atualização de suas operações.

Como parte desse movimento, a empresa inaugurou, no fim de 2025, sua 20ª unidade no Salvador Shopping, ampliando sua presença na capital baiana.

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Tags:

economia rede de supermercados Salvador

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