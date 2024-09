Suspeito de assassinato de produtor cultural é preso na RMS

O crime aconteceu no dia 24 de agosto, no bairro Vila Canária - Foto: Shirley Stolze Ag A TARDE

O suspeito de ter assassinado a facadas o produtor cultural João Phillipe Alves de Santana, de 29 anos, foi capturado na manhã desta quinta-feira (5) e levado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O crime aconteceu no dia 24 de agosto, no bairro Vila Canária, em Salvador.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Portal MASSA!, investigações policiais descobriram que o indivíduo, identificado como Luis Alberto Ramos Conceição, estava escondido na cidade de São Sebastião do Passé, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), até ser localizado e preso na manhã de hoje.

Apesar da desconfiança de que o criminoso possuía uma possível relação com a vítima, Luis Alberto afirmou em depoimento inicial que eles haviam se encontrado apenas uma vez. Além do assassinato, o indivíduo também teria furtado o valor de 17 mil reais do banco de João.