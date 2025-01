Suspeito de liderar grupo criminoso no interior é preso em Salvador

Três suspeitos foram presos - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Um homem, suspeito de liderar um grupo criminoso acusado de cometer homicídios em Cidade Nova, foi preso nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 20. A ação ocorreu durante a Operação Cidade de Palha. Além dele, outros dois homens também foram presos. As prisões aconteceram na Estrada das Barreiras, em Santa Mônica e em Pau Miúdo.

Segundo a Polícia Civil, a ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por disputas territoriais do tráfico e crimes contra a vida na Cidade Nova.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, as investigações iniciaram há mais de um ano, em decorrência de diversos assassinatos praticados pelo grupo criminoso naquela região.

“Durante as apurações, três alvos principais foram identificados. Dois morreram em confrontos com forças de segurança, enquanto o terceiro foi assassinado por rivais no segundo semestre deste ano, desencadeando uma nova sequência de homicídios na Cidade Nova”, destacou.

Cem policiais civis estão cumprindo ordens judiciais em bairros da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador. A operação conta com o apoio de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).