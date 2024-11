Suspeito de matar aluno do CPM durante tentativa de assalto é preso

Adolescente de 17 anos foi morto durante tentativa de assalto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de matar o estudante do Colégio da Polícia Militar, João Vitor Santos da Silva, de 17 anos, a tiros durante uma tentativa de assalto na noite de 14 de novembro, no bairro do Uruguai, em Salvador, foi preso na manhã desta quarta-feira, 13, no Curuzu, na capital baiana.

Com o suspeito, foram apreendidas duas motocicletas com registro de roubo e uma pistola com numeração raspada. Conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, receptação e roubo.

Segundo a PM, o homem é considerado um "assaltante contumaz". O outro suspeito que participou do crime segue procurado.



O adolescente foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, no dia 14 de novembro, no bairro do Uruguai, Cidade Baixa, em Salvador. O caso aconteceu na rua 10 de Outubro.

O crime foi cometido enquanto a vítima estava na porta de casa quando dois homens em uma motocicleta, que estavam praticando assaltos na região, o abordaram e tentaram levar o aparelho celular. Durante a ação, os criminosos efetuaram dois disparos. Um deles atingiu a região do pescoço da vítima.