Susto: ônibus colidem em acidente neste domingo em Salvador

Dois ônibus colidiram na manhã deste domingo, 24, na ladeira Rodrigues de Menezes, nas proximidades do Largo do Tamarineiro, em Salvador.

Os coletivos envolvidos no acidente faziam as linhas 2009 - Metrô Retiro x BRT Hiper via Santa Mônica e 0417 - Lapa x IAPI. Apesar do acidente, não houve vítimas.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os veículos já foram retirados do local e levados para a garagem das empresas, onde passarão por manutenção. O órgão informou ainda que não houve alteração no atendimento e os veículos envolvidos no acidente já foram substituídos para garantir a operação.

