Teiú é resgatado após invadir peixaria em Salvador

Um teiú foi resgatado neste sábado, 16, após invadir uma peixaria no bairro Dois de Julho, no Centro de Salvador. O animal foi localizado após denúncias de moradores e comerciantes do local.

O resgate foi feito por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Em nota, a Polícia Militar, responsável pela guarnição, disse que o animal atraiu a atenção das pessoas que passavam na localidade.

Após ser capturado, o teiú foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), no bairro do Cabula, onde recebeu os devidos cuidados.