Tiroteio causa pânico na Avenida Suburbana; assista vídeo

Um intenso tiroteio assustou motoristas que trafegavam na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 21. Vídeos nas redes sociais mostram o momento de apreensão na região próxima a localidade do Boiadeiro.

Um motorista gravou o momento em que tiros eram ouvidos por quem trafegava na Avenida Suburbana. Ele relatou o temor de continuar dirigindo na região. "Os caras trocando tiros, tudo parado aqui, todo mundo com medo".

Por conta do tiroteio, um grande congestionamento foi formado nas imediações do Parque São Bartolomeu. Outro vídeo mostra que motoristas invadindo o canteiro central e retornando por outro sentido da via.

Além disso, passageiros que estavam em um ônibus também se jogaram no chão temendo ser alvo de bala perdida.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 14ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Boiadeiro. "Ao chegarem, os pms realizaram buscas em todo o entorno, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi intensificado na região."