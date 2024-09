TJBA debate inclusão na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) está promovendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de debater a inclusão e conscientização sobre os direitos e desafios enfrentados por pessoas com deficiência no estado. O evento ocorrerá até a aproxima sexta-feira, com palestras, exposições, rodas de conversa, apresentações culturais e uma feira de artesanato e produtos confeccionados por pessoas com deficiência. Em paralelo ao evento, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis está sendo realizada em benefício de instituições filantrópicas que assistem esse público.

A abertura oficial ocorreu ontem no TJBA, com uma apresentação de pessoas com Síndrome de Down da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), fazendo danças típicas da Bahia como capoeira. Em palestra, o Juiz e Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pablo Stolze, abriu o debate sobre “A Pessoa com Deficiência e a Reforma do Código Civil”, abordando as recentes mudanças legislativas e suas implicações para esse público.

Hoje a programação conta com a palestra de Rita Valéria Brasil Santos, Diretora da Associação dos Amigos do Autista (AMA), sobre as contribuições das intervenções pedagógicas da AMA. Após a palestra, uma roda de conversa será realizada pelo psicólogo e servidor Cláudio Manoel Nascimento sobre “Relatos da Pessoa com Deficiência no âmbito da educação”, envolvendo representantes de diversas instituições. Além da realização de oficinas para debater problemas de interesse das pessoas com mobilidade reduzida que muitas vezes são esquecidas como idosos, crianças e obesos.

O Desembargador Rolemberg Costa, Presidente da Comissão de Acessibilidade do TJBA, destacou a importância da semana para a conscientização e a necessidade de tornar os direitos das pessoas com deficiência uma realidade concreta. "Esta semana visa promover a conscientização sobre a legislação que garante direitos às pessoas com deficiência, com o objetivo de que esses direitos sejam materializados e não permaneçam apenas no plano abstrato da lei. Queremos que a sociedade entenda a importância de ultrapassar os limites impostos por uma cultura que deve ser rejeitada e avançar em direção à integração de todos", afirmou o desembargador.

Vanuza Soares de Sena, membro da AMA-BA e mãe de duas crianças autistas (10 e 13 anos), compartilhou suas experiências e desafios enfrentados no cotidiano, sobretudo preconceitos em transportes públicos. “Recentemente eu peguei um ônibus com meu filho e ele estava muito feliz gritando, pois quando os autistas estão felizes ou tristes eles gritam, aí um homem mandou o meu filho calar a boca. E aí eu tive que acionar a leoa de dentro de mim e pedir a ele para se retirar de dentro do ônibus ou o motorista levaria o carro até a delegacia, e ele teve que descer”, conta Vanuza. Ela enfatizou a importância de eventos como este para aumentar o respeito e o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. "É fundamental que o poder público olhe com mais respeito para as pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência. A sociedade também precisa reconhecer e apoiar, pois apenas juntos podemos avançar", disse Vanuza.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência no TJBA também conta com uma feira de artesanato, onde produtos confeccionados por pessoas com deficiência e por instituições como o Instituto de Cegos da Bahia e a Associação Bahiana de Síndrome de Down (Ser Down) são comercializados. Para João Eudes Ferreira, massoterapeuta e membro da comissão de acessibilidade, a feira é uma oportunidade para mostrar a capacidade e o talento das pessoas com deficiência. "É muito importante esse evento para mostrar a capacidade que nós temos. A feira é uma forma de mostrar que somos capazes de produzir, criar e contribuir para a sociedade", ressaltou.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre