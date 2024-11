Traficante do CV que exibia armas é preso no Nordeste de Amaralina

Igor do Nascimento Teixeira, de apenas 22 anos, foi preso nesta manhã - Foto: Reprodução / SSP-BA

Um traficante que exibia armas nas redes sociais tentou fugir, mas foi preso pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública na manhã desta quinta-feira, 31, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Conforme apuração do Portal A Tarde, o homem foi identificado como Igor do Nascimento Teixeira, de apenas 22 anos e seria um fracionado do Comando Vermelho (CV). Ele foi cercado e preso por equipes da Operação Rota Segura que realizavam incursões na Rua do Navio.

Com o integrante de facção foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições, porções de drogas e celulares. Policiais da FICCO Bahia, SSP (PM e PC) e Polícia Federal seguem na região.

Durante a operação desta manhã, Luís Fernando Umbelino dos Santos, o "Tonelada", apontado como responsável pela logística de armas do CV foi baleado durante confronto com as forças de segurança. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde.