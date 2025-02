Traficante morre em tiroteio dentro de condomínio em Salvador

Com o suspeito, foram apreendidas drogas, revólveres e munições - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM), no bairro de Vila Verde, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 23. A ação aconteceu durante a Operação Força Total, no Condomínio Antônio Conselheiro.

De acordo com a PM, assim que entraram no condomínio, avistaram diversos suspeitos armados que, ao perceberem a presença da polícia, passaram a efetuar disparos contra agentes que iniciaram o revide. Um dos suspeitos foi baleado.

Ainda segundo a PM, o homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, foram apreendidas drogas, revólveres e munições.

O serviço de transporte coletivo também foi interrompido no bairro Vila Verde, por volta das 9h, após registro de um tiroteio na região. Ainda de acordo com o informe da Semob, os coletivos passaram a operar apenas até a entrada da localidade.



A Operação Força Total foi retomada nesta quinta-feira, 23, e é realizada simultaneamente em todo o Brasil. A operação reúne as polícias militares dos 26 estados e do Distrito Federal em uma força-tarefa integrada contra a criminalidade.