QUEDA DE PATINHAS Traficante do CV é preso em Pernambués tentando fugir de rivais do BDM “Tio Patinhas” é liderança do CV responsável por comandar ataques às localidades do BDM Por Redação 22/01/2025 - 22:32 h | Atualizada em 22/01/2025 - 23:22

O traficante do CV estava fugindo de moto de um ataque de homens armados do Bonde do Maluco (BDM), facção rival a dele - Foto: Divulgação

Um traficante do Comando Vermelho (CV) identificado como João Marcos Souza de Almeida Santana, conhecido como “Tio Patinhas”, foi preso nesta quarta-feira, 22, na Avenida São Paulo, em Pernambués. O traficante do CV estava fugindo de moto de um ataque de homens armados do Bonde do Maluco (BDM), facção rival a dele. No momento da fuga, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) avistaram “Tio Patinhas” em uma moto, sem capacete, e fizeram a abordagem. Ele estava com uma mochila contendo grande quantidade de drogas. O traficante pretendia se esconder na localidade conhecida como “Tampão”, em Santa Mônica. Leia também: >> Vai faltar água em bairros de Salvador; aprenda a economizar

>> Vai faltar água em bairros de Salvador; aprenda a economizar

Quem é Tio Patinhas? "Tio Patinhas" é liderança do CV em Pernambués, responsável por comandar ataques às localidades do BDM, como Horta, Guine e Baixa do Manu, que são do traficante "Tutuca", que foi preso no Rio de Janeiro. O traficante foi conduzido para a Central de Flagrantes, nos Barris, juntamente com toda a droga apreendida com ele.

