Trânsito de Salvador terá mudanças no fim de semana; confira quais

Trânsito de Salvador - Foto: Ascom | Transalvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, para eventos neste sábado, 23, e domingo,24 , o tráfego de veículos será modificado em diferentes áreas da cidade. A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos, além de fiscalizar estacionamento irregular. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.



Leia mais

>> Transalvador promove leilão cerca de 80 veículos conservados e sucatas

Sábado – 23/11

Ensaio Especial do Ilê Aiyê 50 Anos – A Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) informa as alterações no trânsito no bairro do Curuzu devido à realização do Ensaio Especial do Ilê Aiyê 50 Anos, promovido neste sábado,23. As mudanças previstas são a Interdição do Tráfego de Veículos, das 20h às 04h, na Rua Direta do Curuzu, entre a Estrada da Liberdade e a Rua da Alegria, com posicionamento de Barreiras Móveis na Estrada da Liberdade / Rua Direta do Curuzu (próximo ao Supermercado Todo Dia) e na Rua da Alegria / Rua Direta do Curuzu.

Domingo – 24/11

6ª Corrida Colorida Martagão Gesteira – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa as alterações no tráfego de veículos entre os bairros Boca do Rio e Pituaçu devido à realização da 6ª Corrida Colorida Martagão Gesteira.

As mudanças previstas são a interdição do tráfego de veículos, das 05h às 10h, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, o retorno em frente ao IMEJA e o Circo Picolino. Haverá também a instalação de barreiras móveis, a partir das 05h, nos seguintes locais: Avenida Octávio Mangabeira / Retorno do IMEJA, e Avenida Octávio Mangabeira / Retorno Quadras de Tênis da Boca do Rio.

Além disso, será instalada uma barreira, a partir das 05h, na Avenida Octávio Mangabeira / Saída Via Célia Fontenelle.

Opções de tráfego

Para os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 05h às 10h, será permitida a circulação pelas seguintes vias alternativas: Retorno em frente ao IMEJA, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Simon Bolívar, Avenida Professor Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Professor Pinto de Aguiar e Avenida Octávio Mangabeira.

Corrida da Guarda Municipal – A Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) informa as alterações no tráfego de veículos no bairro Itaigara devido à realização da Corrida da Guarda Municipal, promovida pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste domingo (24).

As mudanças previstas incluem a interdição do tráfego de veículos, das 06h às 09h, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (Via Marginal, sentido orla, no trecho entre o Parque da Cidade e a Alameda Benevento/Escola Colméia), com compartilhamento da via por meio de grades fornecidas pelo promotor do evento.

Procissão Nossa Senhora das Graças – A Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) informa as alterações no tráfego de veículos no bairro Águas Claras devido à realização da Procissão Nossa Senhora das Graças, promovida pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

As mudanças previstas incluem a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 07h30, em uma faixa, nas seguintes vias: Rua Santa Clara de Assis (saída na Paróquia Santa Clara), Rua Dr. Jorge Costa Andrade e Rua Lourival Costa (chegada na Igreja da Comunidade Nossa Senhora das Graças). Essas alterações visam garantir a segurança e organização da procissão.

Bora de Bike – Edição Novembro 2024 – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa as alterações no tráfego de veículos entre os bairros Pituba e Boca do Rio devido à realização do evento Bora de Bike – Edição Novembro 2024. As mudanças previstas incluem a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 07h30, nas seguintes vias: Avenida Professor Magalhães Neto (saída no retorno em frente ao Edifício Manuela, nº 853), Avenida Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Professor Oséas Santos, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira (retorno próximo ao Posto BR – Centro de Convenções Salvador) e Avenida Professor Magalhães Neto (chegada no retorno em frente ao Edifício Manuela, nº 853).

XXII Caminhada da Consciência Negra em Sussuarana – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa as alterações no tráfego de veículos no bairro de Sussuarana devido à realização da XXII Caminhada da Consciência Negra. As mudanças previstas incluem a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 10h, em uma faixa de tráfego nas seguintes vias: Avenida Ulysses Guimarães (saída da USF Raimundo Agripino) e Rua Rubéns Zardival (chegada ao Terminal Nova Sussuarana).

6ª Parada LGBTQIA+ de Marechal Rondon – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa as alterações no tráfego de veículos no bairro Marechal Rondon devido à realização da 6ª Parada LGBTQIA+ de Marechal Rondon.

As mudanças previstas incluem a interdição progressiva do tráfego de veículos, das 14h às 21h, na Estrada Campinas de Pirajá (saída do Colégio Estadual Artur de Sales), Rua Vicente Celestino e Praça Marechal Rondon (Final de linha).

Haverá também o posicionamento de uma barreira móvel, das 14h às 21h, na Rua Vicente Celestino (em frente ao Mix Bahia Supermercado) e de barreiras móveis progressivas, a partir das 14h, na Estrada de Campinas (Colégio Estadual Artur de Sales) e na Estrada Campinas de Pirajá / Rua da Bolívia.

Soul Candeal Guetho Square – Carlinhos Brown – A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa as alterações no tráfego de veículos no bairro do Candeal devido à realização do evento Soul Candeal Guetho Square – Carlinhos Brown.

As mudanças previstas incluem a interdição do tráfego de veículos, das 15h às 22h, nas seguintes vias: Rua Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto e Rua Paulo Afonso (trecho entre a Rua Otávio Santos e a 2ª Travessa Paulo Afonso). Por fim, Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) serão instalados na Alameda Bons Ares e na Rua Leonor Calmon para orientação aos motoristas.

Além disso, haverá a instalação de barreiras móveis , a partir das 15h, nos seguintes locais: Rua Leonor Calmon/Rua Guilhermino Freitas Jatobá, com controle de tráfego e acesso apenas para moradores; Rua 9 de Outubro/Rua Sol Nascente, permitindo apenas a descida de veículos na Rua Sol Nascente e bloqueando o acesso à Travessa 18 de Agosto; e Rua Paulo Afonso/Travessa Paulo Afonso, com apoio de monitores e viatura da Transalvador, reforçado pela Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar após as 20h.

Caminhada do Samba 2024 – A Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) informa as alterações no tráfego de veículos no Centro da Cidade devido à realização da Caminhada do Samba 2024, promovida pela União das Entidades de Samba da Bahia (UNESAMBA), nos dias 23 e 24 de novembro.

As mudanças previstas incluem a proibição da circulação e do estacionamento de veículos, exceto trios elétricos, no Largo do Campo Grande (via que margeia a Praça 2 de Julho), das 22h do dia 23 às 16h do dia 24, abrangendo a faixa direita no trecho entre o Wish Hotel da Bahia e a Secretaria de Saúde do Estado, e a faixa esquerda no trecho em frente ao TCA.

No dia 24, estará proibido o estacionamento de veículos, das 6h às 21h30, nas seguintes vias: Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro (trechos do Passeio Público, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento), Praça Castro Alves e Rua Carlos Gomes. Também haverá interdição do tráfego de veículos, das 12h às 21h30, nas mesmas vias mencionadas, incluindo o Largo do Campo Grande e a Ladeira da Montanha.

Barreiras Fixas (BF) serão instaladas, a partir das 6h do dia 24, em diversos pontos estratégicos, incluindo: Rua Horácio César/Rua Carlos Gomes, Travessa Jonatas Aboti/Avenida Sete de Setembro (próximo ao Bradesco), Rua Clóvis Spinola/Avenida Sete de Setembro, e em outros acessos como a Ladeira da Montanha/Rua do Sodré e Largo dos Aflitos/Rua Carlos Gomes. As medidas visam garantir a segurança e a organização do evento.