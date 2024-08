Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas e com saídas regulares

Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque imediato - Foto: Divulgação

A travessia entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, está operando normalmente neste domingo, 18, com seis embarcações em serviço e saídas regulares a cada 30 minutos. Os passageiros que utilizaram o sistema na manhã de hoje encontraram embarque sem filas tanto no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, quanto no terminal de Vera Cruz, em Itaparica.

O serviço, que começou a funcionar às 5h, continuará até às 19h30 no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h no sentido inverso. As embarcações navegam sob condições favoráveis na Baía de Todos-os-Santos, completando o percurso em cerca de 40 minutos.

Tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande

Durante a semana, de segunda a sábado, a tarifa no sentido Mar Grande-Salvador custa R$ 8,60. Aos domingos e feriados, o valor sobe para R$ 11,60. No sentido oposto, de Salvador para Mar Grande, o custo é de R$ 10,50 durante a semana, e R$ 13,50 nos finais de semana e feriados.

A travessia entre Salvador e Morro de São Paulo voltou a operar sem restrições neste domingo, com os catamarãs realizando a viagem direta entre a capital e a Ilha de Tinharé. Nos últimos dias, a rota havia sido alterada para conexão em Itaparica devido às condições adversas de navegação.

Os horários de saída dos catamarãs do Terminal Náutico da Bahia são às 9h e 10h30, enquanto os retornos de Morro de São Paulo acontecem às 11h30 e 14h. A tarifa para o trecho Salvador-Morro de São Paulo é de R$ 151,81, e no sentido inverso, R$ 138,71. As passagens estão disponíveis para todos os horários e podem ser adquiridas com cartão de crédito ou débito.

Escunas de turismo operam com movimento intenso

As escunas de turismo que realizam passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também operam normalmente neste domingo, com alta demanda de passageiros. As embarcações começaram a sair às 8h do Terminal Náutico, oferecendo paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador está previsto para às 17h30, e o custo do passeio é de R$ 100 por pessoa.